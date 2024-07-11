運動雲

>

快訊／富邦悍將宣布與張奕簽約　13日舉辦加盟儀式

▲富邦悍將投手張奕。（圖／記者陳立勳攝）

▲富邦悍將投手張奕。（圖／記者陳立勳攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將在11日舉辦「狀元郎」張育成加盟記者會，張奕同一天也入團，還註冊新洋投杰戈，戰力可望升級。

張奕是在今年選秀會第二輪第一順位獲得悍將指名，擁有日職經驗，且上屆世界12強成為抗韓英雄，去年決定返台發展。先披上台鋼雄鷹成為自培球員，上半季在二軍持續保持比賽狀態，確定選秀會上獲富邦悍將青睞後，曾在2日到訪新莊球場拜碼頭，很快就能融入球隊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

張奕將馬上加入戰力，富邦悍將11日表示，已與張奕選手完成合約洽談，並於今日與聯盟進行選手註冊，悍將將於13日賽前為張奕選手進行加盟儀式，於當日公布合約相關訊息，並由張奕選手分享加盟悍將心情。

新洋投杰戈也在11日加入，即將滿28歲的Jack Labosky是一名右投手，2018年被光芒隊挑中開啟職業生涯，最高層級曾升到3A，今年球季轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟蘭卡斯特，先發10場繳出3勝2敗的戰績，防禦率2.92，64.2局投出44次三振僅有7次保送，優異的控球和吃局數能力是他在球場上的最佳優勢。日前邀請球迷票選他的中文譯名，在4種譯名中，由「杰戈」脫穎而出，杰戈很快就會跟球迷見面。

關鍵字： 富邦悍將張奕杰戈新洋投加盟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／史上最大約！張育成加盟富邦合約3.5年總值9250萬元

快訊／史上最大約！張育成加盟富邦合約3.5年總值9250萬元

快訊／2屆FMVP雷納德退出美國夢幻隊　新科冠軍後衛遞補

快訊／2屆FMVP雷納德退出美國夢幻隊　新科冠軍後衛遞補

快訊／張育成加盟富邦悍將！披上99號戰袍

快訊／張育成加盟富邦悍將！披上99號戰袍

郭俊麟完封「回台代表作」　餅總談陳鏞基早退原因

郭俊麟完封「回台代表作」　餅總談陳鏞基早退原因

張育成月薪不公布保證史上最高　悍將協助他成為「新莊人」

張育成月薪不公布保證史上最高　悍將協助他成為「新莊人」

捷克棒球週！U23中華培訓隊不敵日本奪銀牌

捷克棒球週！U23中華培訓隊不敵日本奪銀牌

味全推3洋投對兄弟　徐若熙本周調往牛棚支援

味全推3洋投對兄弟　徐若熙本周調往牛棚支援

中華藍奪亞軍！　教頭：最後一場再打日本，冠軍會是我們的

中華藍奪亞軍！　教頭：最後一場再打日本，冠軍會是我們的

美國男籃熱身賽首戰險輸球　戴維斯扮板凳暴徒領軍大逆轉

美國男籃熱身賽首戰險輸球　戴維斯扮板凳暴徒領軍大逆轉

「原本要幫潘威倫奪勝」　郭俊麟首場完封：真的沒想過

「原本要幫潘威倫奪勝」　郭俊麟首場完封：真的沒想過

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

熱門新聞

快訊／史上最大約！張育成加盟富邦合約3.5年總值9250萬元

快訊／2屆FMVP雷納德退出美國夢幻隊　新科冠軍後衛遞補

快訊／張育成加盟富邦悍將！披上99號戰袍

郭俊麟完封「回台代表作」　餅總談陳鏞基早退原因

張育成月薪不公布保證史上最高　悍將協助他成為「新莊人」

捷克棒球週！U23中華培訓隊不敵日本奪銀牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1史上最大約！張育成加盟富邦3.5年9250萬

22屆FMVP雷納德退出美國夢幻男籃！

3張育成加盟富邦悍將！披上99號戰袍

4郭俊麟代表作　陳鏞基早退原因

5張育成月薪不公布保證史上最高

最新新聞

1蟻人艾德華茲：巴黎奧運不能再輸

2富邦悍將宣布與張奕簽約　13日舉辦加盟儀式

3張育成對決布雷克挑戰首戰開轟

4替補前鋒「絕殺」！英格蘭連2屆晉歐國盃決賽

5高雄國際足球賽97隊開戰　5天效益7千萬　　　

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎PO「露肚中空造型」美照　時尚魅力3小時吸引18萬人按讚

延平高中女投張子文飆K　穀保倒戈為她應援喊三振

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

戴資穎「最美反差」洋裝照曝光　粉絲直呼戀愛了：還以為是昆凌

【女籃】從小被「鴨鴨」養大　台元美女球員林文佑享受打球不忘家業

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366