快訊／富邦悍將宣布與張奕簽約　13日舉辦加盟儀式

▲富邦悍將投手張奕。（圖／記者陳立勳攝）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將在11日舉辦「狀元郎」張育成加盟記者會，張奕同一天也入團，還註冊新洋投杰戈，戰力可望升級。

張奕是在今年選秀會第二輪第一順位獲得悍將指名，擁有日職經驗，且上屆世界12強成為抗韓英雄，去年決定返台發展。先披上台鋼雄鷹成為自培球員，上半季在二軍持續保持比賽狀態，確定選秀會上獲富邦悍將青睞後，曾在2日到訪新莊球場拜碼頭，很快就能融入球隊。

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張奕將馬上加入戰力，富邦悍將11日表示，已與張奕選手完成合約洽談，並於今日與聯盟進行選手註冊，悍將將於13日賽前為張奕選手進行加盟儀式，於當日公布合約相關訊息，並由張奕選手分享加盟悍將心情。

新洋投杰戈也在11日加入，即將滿28歲的Jack Labosky是一名右投手，2018年被光芒隊挑中開啟職業生涯，最高層級曾升到3A，今年球季轉戰獨立聯盟，效力大西洋聯盟蘭卡斯特，先發10場繳出3勝2敗的戰績，防禦率2.92，64.2局投出44次三振僅有7次保送，優異的控球和吃局數能力是他在球場上的最佳優勢。日前邀請球迷票選他的中文譯名，在4種譯名中，由「杰戈」脫穎而出，杰戈很快就會跟球迷見面。