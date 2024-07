▲富邦悍將張育成加盟。(圖/富邦悍將提供)

記者楊舒帆/綜合報導

中職選秀狀元「國防部長」張育成將在12日富邦悍將新莊主場首秀,已經返台的他在臉書社群號召球迷入場,還問大家,「你們買票了嗎?」

富邦悍將將於11日為張育成舉辦加盟記者會,正式披上富邦和將戰袍,屆時公布合約相關訊息,而且隔天馬上會在新莊主場亮相,購買票的內野球迷可以獲得球團贈送的「張育成首戰觀戰證書」。

張育成6日在粉絲團發文,「Hello Taiwan, I am ready, see y’all on the 12th.我準備好了,07/12 我們新莊見!你們買票了嗎?」

張育成12日將在新莊球場正式與球迷見面,這將是他在去年經典賽熱身賽後,再次踏進新莊球場,當時他曾轟出場外全壘打,讓全場球迷沸騰。