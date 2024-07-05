強調數次「真的不要再受傷！」　林子偉回一軍狀況百分百

▲樂天桃猿林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者簡名杉／桃園報導

樂天桃猿林子偉本季命運多舛，開季就遭遇手腕傷勢，好不容易歸隊之後，5月下旬卻又因為右手肘不適，再度回二軍修養，直到今(5)日下半季首戰才終於歸隊，他透露自己目前的身體狀況是百分之百康復，並再三強調希望下半季「真的不要再受傷！」

回中職第二個球季，林子偉目前因為傷勢僅出賽18場比賽，只打出.246/.302/.298的打擊三圍，本季首轟尚未出爐，但其實他在二度受傷前，曾打出11場比賽當中有10場敲安的火燙表現，打擊一度衝破三成大關，直到受傷前連4戰沒有敲安才降溫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6月底在二軍展開復健賽之後，林子偉出賽8場、其中5場比賽有安打紀錄，他透露自己目前的打擊狀況還不錯，但還在找尋自己的打擊節奏，不過他強調，現在自己身上的傷勢已經都百分之百完全康復，打擊、守備都沒有問題。

本季頻繁遭遇傷勢，林子偉指出自己正努力加強自己的肌力，並特別強調了兩次，「希望下半季真的不要再受傷！」；總教練古久保健二賽前表示，若林子偉身體完全健康，希望讓他的守備位置以內野為主，而林子偉則說，他百分之百依照教練團指示，不管守內野還是外野都會全力以赴。