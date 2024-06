小葛雷諾開轟掃6打點　藍鳥賞洋基近10戰第8敗

▲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(30日)客場進行與多倫多藍鳥四連戰的第三場比賽,藍鳥靠著主砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr)在首局夯出兩分砲單場貢獻6分打點以及先發右投巴西特(Chris Bassitt)6局狂飆8K,失1分的好表現下,以9比3擊敗洋基,賞給條紋軍團近10戰的第8敗。

THERE HE GOES AGAIN #PLAKATA pic.twitter.com/6dIBIERq57