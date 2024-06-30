小葛雷諾開轟掃6打點　藍鳥賞洋基近10戰第8敗

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（30日）客場進行與多倫多藍鳥四連戰的第三場比賽，藍鳥靠著主砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr）在首局夯出兩分砲單場貢獻6分打點以及先發右投巴西特（Chris Bassitt）6局狂飆8K，失1分的好表現下，以9比3擊敗洋基，賞給條紋軍團近10戰的第8敗。

1局下半，主場藍鳥率先發動攻勢，小葛雷諾咬中洋基明星先發柯提斯（Nestor Cortes）一顆外角82英里的變速球，一棒扛出右外野大牆形成兩分砲，幫助球隊先馳得點，4下捕手柯克（Alejandro Kirk）再補上一支帶有一分打點的二壘安打，藍鳥3比0領先。

昨天火力大爆發狂灌16分的洋基，今天直到5局上才靠著聯盟全壘打王「法官」賈吉（Aaron Judge）的適時安打成功破蛋，將比數扳至1比3，無奈後面沒能延續火力，6到8局都沒得分，9上威爾斯（Austin Wells）轟出2分砲洋基才再度進帳分數，最終藍鳥就以7分之差大勝洋基，系列賽2比1領先。

RBI knock for The Captain pic.twitter.com/hfD23dDzlZ — New York Yankees (@Yankees) June 29, 2024

「最重要的是我們打的很開心，」小葛雷諾賽後受訪時說道，「我們將繼續以這種方式，希望獲得更多勝利。」主帥施耐德（John Schneider）也不忘對子弟兵讚譽有加，「這幾週以來他的表現得非常好，他們很難阻止他。」