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富邦悍將下半季不讓了！林華韋：張奕扛中繼　張育成7月初返台

▲▼中華職棒新人球員選拔會，各球團選秀代表。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會，各球團選秀代表。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊舒帆／台中報導

富邦悍將第二輪第一順位指名張奕，加上張育成7月初就會返台，下半季悍將戰力大升級，悍將領隊林華韋坦言，「下半季每一隊都不想讓，現在比賽很精彩，大家競爭都非常激烈，有效增加球迷。」

狀元籤確定張育成後，第二輪再挑旅日資歷投手張奕，他上半季都在中職二軍出賽，最近一次出賽是22日對兄弟二軍，投5局無失分。林華韋表示，「上一場出賽是一周前，近期是可以調整的，但有受傷過，所以聽教練團討論，會放在中繼為主，要很謹慎地使用他。」

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至於狀元張育成則還在美國進行復健賽，林華韋透露，「他在復健賽已經有守備也出現二壘安打，預計7月初會回來，有一天會辦加盟記者會，希望他能趕上7月12日新莊主場，努力作業看看。」

富邦悍將第三輪挑選南華大學投手陳鐿中及北市大陳品宏，第五輪選台灣體大捕手盧柏華、第六輪也是台灣體大出身的內野手楊閔貽，第七輪平鎮高中投手黃英奇，第八輪新北禾聯外野手潘瑋祥。林華韋表示，「確實有希望幾位投手能調整快一點，張奕有可能是即戰力，養成型的投手我們也挑。」

中段兩位台體球員獲選，林華韋透露，「兩個守備都非常好，沒有特別挑學校，正好是台體，球探把球員名單提上來，教練團幾輪討論，我才看到台體，我也很開心。」

▲▼中華職棒新人球員選拔會，最終各隊選秀名單。（圖／記者湯興漢攝）

▲中華職棒新人球員選拔會，最終各隊選秀名單。（圖／記者湯興漢攝）

關鍵字： 中華職棒富邦悍將張奕張育成新秀選拔

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