運動雲

>

TSR全國機車錦標賽第3站重返台南！競爭激烈堪稱今年之最

▲TSR全國機車錦標賽第3站重返台南，地表最強歐吉桑藤永優將重返賽場。（圖／主辦單位提供）

▲TSR全國機車錦標賽第3站重返台南，地表最強歐吉桑藤永優將重返賽場。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

經過前兩站激戰後，2024年TSR全國機車錦標賽第三站30日將重返台南安定賽車場，在競爭最激烈的125A組除了地表最強歐吉桑藤永優、台灣最速選手黃晧先前都因傷缺席後在本站復出外，還有去年參加兩站封王率百分百的長谷部潤，競爭之激烈堪稱是今年之最；當然還有成績超越許多大人選手的小選手陳子龍。

第三站125A組可謂是盛況空前，地表最強歐吉桑藤永優，今年加入了三陽廠隊，他的身分不僅是選手也是廠隊教官。原本車迷朋友萬分期待優哥在獲得原廠奧援，是否能如虎添翼，重現幾年前的優哥霸權時代，但開幕站賽前卻因傷退賽，在休養兩個月之後，如今終於準備重返賽場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同樣命運的台灣最速選手黃晧，去年同樣在賽前練習受傷的黃晧選手，在去年的最後一站總算回歸賽場並勇奪冠軍，實實在在上演了一場王者回歸的大戲。沒想到年初又因練車受傷而缺席了開幕站。經過多個月的休養後總算可以上場比賽，能否再次帶來精彩的王者回歸戲碼呢？

其次，亞洲最速小胖詹博堯在開幕站勇奪人生第一座125A組冠軍獎盃。這一站能否延續氣勢再度奪冠呢？第三站125A組而還有在去年出賽兩場，兩場都拿下冠軍的長谷部潤選手，他在開幕站因車輛調教問題，只能屈居第四位。雖然如此，他在開幕站125A組決賽時仍做出了全場最速的單圈成績，實力依舊非常強大，這些大咖選手都將在第三站的125A組賽事中共同一較高下共同競爭本站冠軍。

至於在超萌的小朋友組中，熱愛騎車的陳子龍小選手，自去年開始每一站都報名兩組小朋友組別賽事。並且在開幕站騎乘著小摩托車，做出比絕大多數D組選手還快的可怕單圈成績，這一站他更將頂著酷暑要連比兩場比賽，更將考驗陳子龍的體能和耐熱度。

而競爭強度不亞於A組的125B組，一直以來，延續著每一場分站都由不同的選手奪下分站冠軍的慣例。其中王若凡選手多年未參賽，今年重新跨上賽車，就於開幕站奪下了冠軍獎盃。看看他能否以老選手的身分，創下連續奪下分站冠軍的艱難目標。

至於在125C組部份，去年D組王者黃亭雲選手剛升上C組就一舉奪下分站冠軍，但是最速單圈成績是由C組二年級生王俊崴選手所做出來的。這一站，究竟是新秀黃亭雲能再下一城？亦或者是其他C組學長們可以展現學長風範？

入門的新手組D組則呈現大亂鬥戲碼，兩位超級新秀賴彥呈及謝承佑，在上一站的D1組上演精彩攻防，第三站兩人又被分在同一組，看看誰的技高一籌；而第一站被謝承佑撞倒的陳皇睿也被分在同一組，看看陳皇睿能否帶來復仇記。

不僅場上演出精彩攻防，場下也是狀況不斷。第二站有兩位D組冠軍被取消資格。綽號「梅花鹿」的吳聖凱賽後驗車沒過，只因空氣濾清器一時不察未安裝橡膠條，而將人生第一座冠軍獎杯拱手退還；另一位則是連續獲得兩站冠軍的董欣曄選手，因上場比賽的時候未開大燈而被取消冠軍資格。
 

關鍵字： TSR機車台南

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台　艾格探險總監說明經過

張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台　艾格探險總監說明經過

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

張育成篤定富邦選秀狀元　台鋼有機會搶到張奕

張育成篤定富邦選秀狀元　台鋼有機會搶到張奕

快訊／台鋼雄鷹殘念　富邦悍將挑走旅日投手張奕

快訊／台鋼雄鷹殘念　富邦悍將挑走旅日投手張奕

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

快訊／悍將狀元郎張育成獲選　統一獅挑陳聖平首輪全部出爐

快訊／悍將狀元郎張育成獲選　統一獅挑陳聖平首輪全部出爐

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

霸威斯狀態很不好　樂天教頭對舒治浩說重話

身體沒問題！張奕主動赴醫檢查提供球團報告　衝擊選秀探花

身體沒問題！張奕主動赴醫檢查提供球團報告　衝擊選秀探花

中華職棒35年選秀會51人中選！兄弟狂選11人6隊最多

中華職棒35年選秀會51人中選！兄弟狂選11人6隊最多

大聯盟最新打者實力榜公布！　大谷狀態極佳升至第2

大聯盟最新打者實力榜公布！　大谷狀態極佳升至第2

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

熱門新聞

張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台　艾格探險總監說明經過

快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　NBA史上首對父子檔誕生

張育成篤定富邦選秀狀元　台鋼有機會搶到張奕

快訊／台鋼雄鷹殘念　富邦悍將挑走旅日投手張奕

驚險！大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

快訊／悍將狀元郎張育成獲選　統一獅挑陳聖平首輪全部出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1張元植墜崖身亡！家人準備帶他回台

2快訊／「詹皇之子」獲湖人選秀　父子將合體上陣

3張育成篤定狀元　台鋼有機會張奕

4台鋼雄鷹殘念　富邦悍將挑走張奕

5球僮徒手接球救大谷翔平

最新新聞

1沒選張奕？兄弟首輪鎖定高中野手

2台鋼只挑6人　洪總聽富邦要張奕

3台鋼談合約　吳念庭最快7月1日出

4悍將不讓了！林華韋：張育成將返台

5曾聖安粉紅西裝亮相　追上郭天信

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平本季第24轟　生涯擊球初速「最慢轟」

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平6月累計9轟　連2戰開轟前東家天使

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366