TSR全國機車錦標賽第3站重返台南！競爭激烈堪稱今年之最

▲TSR全國機車錦標賽第3站重返台南，地表最強歐吉桑藤永優將重返賽場。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

經過前兩站激戰後，2024年TSR全國機車錦標賽第三站30日將重返台南安定賽車場，在競爭最激烈的125A組除了地表最強歐吉桑藤永優、台灣最速選手黃晧先前都因傷缺席後在本站復出外，還有去年參加兩站封王率百分百的長谷部潤，競爭之激烈堪稱是今年之最；當然還有成績超越許多大人選手的小選手陳子龍。

第三站125A組可謂是盛況空前，地表最強歐吉桑藤永優，今年加入了三陽廠隊，他的身分不僅是選手也是廠隊教官。原本車迷朋友萬分期待優哥在獲得原廠奧援，是否能如虎添翼，重現幾年前的優哥霸權時代，但開幕站賽前卻因傷退賽，在休養兩個月之後，如今終於準備重返賽場。

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同樣命運的台灣最速選手黃晧，去年同樣在賽前練習受傷的黃晧選手，在去年的最後一站總算回歸賽場並勇奪冠軍，實實在在上演了一場王者回歸的大戲。沒想到年初又因練車受傷而缺席了開幕站。經過多個月的休養後總算可以上場比賽，能否再次帶來精彩的王者回歸戲碼呢？

其次，亞洲最速小胖詹博堯在開幕站勇奪人生第一座125A組冠軍獎盃。這一站能否延續氣勢再度奪冠呢？第三站125A組而還有在去年出賽兩場，兩場都拿下冠軍的長谷部潤選手，他在開幕站因車輛調教問題，只能屈居第四位。雖然如此，他在開幕站125A組決賽時仍做出了全場最速的單圈成績，實力依舊非常強大，這些大咖選手都將在第三站的125A組賽事中共同一較高下共同競爭本站冠軍。

至於在超萌的小朋友組中，熱愛騎車的陳子龍小選手，自去年開始每一站都報名兩組小朋友組別賽事。並且在開幕站騎乘著小摩托車，做出比絕大多數D組選手還快的可怕單圈成績，這一站他更將頂著酷暑要連比兩場比賽，更將考驗陳子龍的體能和耐熱度。

而競爭強度不亞於A組的125B組，一直以來，延續著每一場分站都由不同的選手奪下分站冠軍的慣例。其中王若凡選手多年未參賽，今年重新跨上賽車，就於開幕站奪下了冠軍獎盃。看看他能否以老選手的身分，創下連續奪下分站冠軍的艱難目標。

至於在125C組部份，去年D組王者黃亭雲選手剛升上C組就一舉奪下分站冠軍，但是最速單圈成績是由C組二年級生王俊崴選手所做出來的。這一站，究竟是新秀黃亭雲能再下一城？亦或者是其他C組學長們可以展現學長風範？

入門的新手組D組則呈現大亂鬥戲碼，兩位超級新秀賴彥呈及謝承佑，在上一站的D1組上演精彩攻防，第三站兩人又被分在同一組，看看誰的技高一籌；而第一站被謝承佑撞倒的陳皇睿也被分在同一組，看看陳皇睿能否帶來復仇記。

不僅場上演出精彩攻防，場下也是狀況不斷。第二站有兩位D組冠軍被取消資格。綽號「梅花鹿」的吳聖凱賽後驗車沒過，只因空氣濾清器一時不察未安裝橡膠條，而將人生第一座冠軍獎杯拱手退還；另一位則是連續獲得兩站冠軍的董欣曄選手，因上場比賽的時候未開大燈而被取消冠軍資格。

