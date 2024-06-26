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樂天桃猿持續優化球場周邊服務　集團日送限定球員女孩卡

▲樂天桃猿下半季第一場主場賽事「Rakuten SUPER GAME台灣樂天集團日」 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿下半季第一場主場賽事「Rakuten SUPER GAME台灣樂天集團日」 。（圖／樂天桃猿提供）

體育中心／綜合報導

2024年中職賽事即將進入下半季，樂天桃猿下半季第一場主場賽事「Rakuten SUPER GAME台灣樂天集團日」即將於7月5日登場，樂天桃猿領隊川田喜秉持不斷改進、不斷前進的理念，持續優化球場周邊服務，並結合樂天生態圈的各項業務，提供球迷全方位的品牌體驗。

川田表示，透過集團日活動，讓球迷不僅能享受到精彩的比賽，更能體驗到樂天生態圈的多元服務，拉近球隊與球迷之間的距離。

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台灣樂天集團日是樂天各事業體總動員，帶來豐富的攤位活動和優惠。今年度更有「A Better Future Together 共創美好未來」系列活動，參加特定攤位活動，即可獲得集團日限定球員女孩卡共8款以及神秘小禮物。

▲樂天桃猿下半季第一場主場賽事「Rakuten SUPER GAME台灣樂天集團日」 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿下半季第一場主場賽事「Rakuten SUPER GAME台灣樂天集團日」 。（圖／樂天桃猿提供）

今年集團日更攜手YouBike，邀請全猿一騎YouBike。自7月1日至9月30日，於桃園市單月累積騎乘達15天（含）以上，就有機會抽中下半季樂天桃園主場賽球票，

親子品牌卡哇伊媽媽今年也首度參加集團日，作為「卡哇伊媽媽 Festival」的暖身活動，現場將帶來各式親子活動及好禮。

樂天生態圈部長陳雅慧表示，對於新型態的商務合作抱持開放心態，期待為品牌生態圈帶來新氣象，也為消費者提供更豐富的體驗。

7月5日集團日賽事即將展開，台灣樂天集團也準備進場禮「樂天胖達扇子」提供給當天進場的球迷朋友們，邀請大家為樂天桃猿隊加油打氣。

▲樂天桃猿下半季第一場主場賽事「Rakuten SUPER GAME台灣樂天集團日」 。（圖／樂天桃猿提供）

▲樂天桃猿下半季第一場主場賽事「Rakuten SUPER GAME台灣樂天集團日」 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 中職棒球

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