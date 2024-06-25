4年前只當「喊聲組」　許哲晏蛻變封王戰有緊張感

▲許哲晏。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台南報導

統一獅內野手許哲晏在林靖凱受傷的情況下頂替上來，而且持續表現穩定，25日面對封王戰，與4年前封王戰只擔任代跑角色時，心情大不同更有壓力，不過他仍告訴自己要保持平常心。

許哲晏2020年第六輪被選進統一獅，下半季統一獅封王，回想封王戰的場景，許哲晏表示，「主要是學長面臨的氛圍，對我來說很生疏，不知道那種臨場感是如何。」笑稱自己當時只是「士氣組」，許哲晏笑言，「被周遭朋友虧，沒貢獻不知道在高興什麼，還跟人家拋彩帶，其實我也有幫忙喊聲啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

許哲晏上半季出賽43場，打擊率.263、長打率.360、上壘率.346，貢獻15打點、15得分。回顧上半季，他表示，「開季時有傷兵，站在先發位置，面臨平常的壓力，是之前沒有遇過的狀態，但現在漸漸不會緊張了，每天都準備好自己，不會有以前突然要先發的緊張感，自己該做什麼先想好。」進職棒四年來成長不少，又再次迎接封王戰，許哲晏說，「一定很緊張，可是當作平常心，像前面幾場比賽一樣，穩紮穩打就好。」

日前統一獅為許哲晏舉辦生涯首轟頒獎儀式，家人驚喜現身讓他流下男兒淚，被之前頒獎也爆哭的何恆祐虧，「不是說沒有要哭嗎？」許哲晏只好道歉，「當初不應該嘴他了，自己也忍不住流淚。」但他也解釋，「會哭是情由可原的，媽媽平常都會很緊張不看比賽，當天他們也騙我說不會來，所以看到他們真的很感動。」