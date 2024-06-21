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恩比德找喬治組費城3巨頭夢碎？　雙方「冷掉」美媒曝原因

▲▼七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）

▲七六人一哥恩比德與快艇球星喬治上周一起現身總冠軍賽。（圖／翻攝自X）

記者游郁香／綜合報導

七六人今夏擁有6130萬美元(約19.8億台幣)的巨額薪資空間，快艇雙星之一喬治(Paul George)被點名是費城的主要補強目標之一，七六人一哥恩比德(Joel Embiid)日前還與喬治一起現身總冠軍賽，引起熱議。不過據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的最新消息，雙方之間的「興趣」已冷卻。

▲▼七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）

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▲七六人一哥恩比德與快艇球星喬治上周一起現身總冠軍賽擔任節目嘉賓。（圖／翻攝自X）

七六人正在尋找一位能在季後賽繳出高水準表現的側翼球星，來輔助恩比德與馬克西(Tyrese Maxey)，幫助球隊爭冠，34歲的9屆全明星搖擺人喬治成了他們的目標之一，喬治與恩比德上周還一起現身總決賽G4擔任節目嘉賓，談到七六人的補強計畫時，恩比德的眼神飄向了身旁的喬治，「曖昧」的氛圍引來各種揣測。

遲遲未能與快艇談妥新合約的喬治，是否會前進費城組成3巨頭，成了矚目焦點。不過《The Athletic》名記者查拉尼亞今(21)日披露，雙方之間的「興趣」已冷卻，七六人這幾天已不再積極追求喬治。消息來源表示，費城預計利用龐大的薪資空間與選秀權，尋找其他選擇。

喬治若不執行2024-25賽季價值4800萬美元的球員選項，今夏就能恢復自由身，他在本周的播客節目上直言，對現階段的他來說，最重要的不是追求冠軍，而是打出「正確的籃球風格」。

《NBC體育》資深記者赫林(Kurt Helin)指出，喬治或即將與快艇達成續約協議，他對前進七六人的興趣降低，可能與費城提供的合約年限有關，快艇只願意給他3年保障約，他希望獲得4年長約，若七六人也只開出3年約，報價又沒有明顯比快艇優渥，恐會讓喬治感到猶豫。

▲▼七六人恩比德、快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

▲七六人恩比德、快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

另外，喬治的隊友哈登(James Harden)去年曾公開大罵費城總管莫雷(Daryl Morey)是「騙子」，這可能多少會影響他對七六人高層的看法。

現在七六人將把目光轉向鵜鶘球星英格雷(Brandon Ingram)、自由球員阿努諾比(OG Anunoby)等人身上，公牛「灌籃王」拉文(Zach LaVine)的名字也被提及，但消息來源告訴《NBC體育》，費城對他並不感興趣，也沒有進展。

關鍵字： NBA七六人恩比德喬治快艇

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