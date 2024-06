恩比德找喬治組費城3巨頭夢碎？　雙方「冷掉」美媒曝原因

▲七六人一哥恩比德與快艇球星喬治上周一起現身總冠軍賽。(圖/翻攝自X)

記者游郁香/綜合報導

七六人今夏擁有6130萬美元(約19.8億台幣)的巨額薪資空間,快艇雙星之一喬治(Paul George)被點名是費城的主要補強目標之一,七六人一哥恩比德(Joel Embiid)日前還與喬治一起現身總冠軍賽,引起熱議。不過據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的最新消息,雙方之間的「興趣」已冷卻。

▲七六人一哥恩比德與快艇球星喬治上周一起現身總冠軍賽擔任節目嘉賓。(圖/翻攝自X)

七六人正在尋找一位能在季後賽繳出高水準表現的側翼球星,來輔助恩比德與馬克西(Tyrese Maxey),幫助球隊爭冠,34歲的9屆全明星搖擺人喬治成了他們的目標之一,喬治與恩比德上周還一起現身總決賽G4擔任節目嘉賓,談到七六人的補強計畫時,恩比德的眼神飄向了身旁的喬治,「曖昧」的氛圍引來各種揣測。

遲遲未能與快艇談妥新合約的喬治,是否會前進費城組成3巨頭,成了矚目焦點。不過《The Athletic》名記者查拉尼亞今(21)日披露,雙方之間的「興趣」已冷卻,七六人這幾天已不再積極追求喬治。消息來源表示,費城預計利用龐大的薪資空間與選秀權,尋找其他選擇。

Paul George on what he’s looking for in free agency and his future:



“For sure contributing to winning basketball. I mean at this point… It’s not even about… Like people are saying, ‘chasing a championship.’ Like, it’s not that. But it’s playing the right style of basketball is… pic.twitter.com/N2TpSP9g2a