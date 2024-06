挨球吻退場手部沒有骨折　賈吉：好消息感覺好多了

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

在紐約洋基以4比2擊敗金鶯的比賽中,洋基隊長「法官」賈吉(Aaron Judge)被金鶯隊投手蘇亞雷斯(Albert Suarez)的觸身球砸中提前退場接受治療,所幸經由X光檢查、CT掃描都呈現陰性,讓球隊以及自己都鬆了一口氣。

3局下半,賈吉被蘇亞雷斯一顆94.1英里的速球打到左手小指的指關節區域,隨後被葛利桑(Trent Grisham)代打換下場,根據《美聯社》報導,賈吉去醫院接受X光檢查和CT掃描後,結果均顯示為陰性,代表手部沒有骨折,對此他感到「如釋重負」。

Aaron Judge has left tonight's game early after being hit by a pitch during the third inning.



Watch #YANKSonYES live on YES and the YES App: https://t.co/aRu5PF6iD2 pic.twitter.com/SvpLBaNM4g