運動雲

>

挨球吻退場手部沒有骨折　賈吉：好消息感覺好多了

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

在紐約洋基以4比2擊敗金鶯的比賽中，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）被金鶯隊投手蘇亞雷斯（Albert Suarez）的觸身球砸中提前退場接受治療，所幸經由X光檢查、CT掃描都呈現陰性，讓球隊以及自己都鬆了一口氣。

3局下半，賈吉被蘇亞雷斯一顆94.1英里的速球打到左手小指的指關節區域，隨後被葛利桑（Trent Grisham）代打換下場，根據《美聯社》報導，賈吉去醫院接受X光檢查和CT掃描後，結果均顯示為陰性，代表手部沒有骨折，對此他感到「如釋重負」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「任何時候你被94、95英哩的球砸中時，你永遠不知道會發生什麼，尤其手部有很多小骨頭和韌帶。」賈吉說道，「得到檢查報告後沒事的好消息後，我感覺好多了。」同時賈吉也表示希望明天能照常出賽。

本賽季賈吉再次打出MVP級別的表現，目前打擊率2成99、上壘率4成25、長打率6成86，還有領先全大聯盟的22支二壘安打、26發全壘打，64分打點和5的WAR值也高居榜首。

除了賈吉的傷勢以以外，洋基賽前公布老將一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）在前天（17日）對紅襪的比賽中，因為跑壘時與對手發生碰撞，將缺席八個禮拜。此外牛棚投手漢密爾頓（Ian Hamilton）以及先發投手波蒂特（Cody Poteet）也要列入傷病名單。

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA史上最大合約將誕生！　綠衫軍準備砸102億續約一哥坦圖

NBA史上最大合約將誕生！　綠衫軍準備砸102億續約一哥坦圖

快訊／大谷翔平476英尺本季最遠轟　連4年20轟創日籍打者紀錄

快訊／大谷翔平476英尺本季最遠轟　連4年20轟創日籍打者紀錄

戴維斯「家暴前妻」畫面曝！　遭新北國王禁賽

戴維斯「家暴前妻」畫面曝！　遭新北國王禁賽

快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

魔獸返台打球NBA隊友再+1　 3位湖人2020年舊將齊聚台灣野馬隊

魔獸返台打球NBA隊友再+1　 3位湖人2020年舊將齊聚台灣野馬隊

點出鈴木俊輔反省課題　樂天教頭看羅昂：身體重重的

點出鈴木俊輔反省課題　樂天教頭看羅昂：身體重重的

波辛基斯封王戰「硬打」後果曝　55年來最年輕冠軍教頭也要手術

波辛基斯封王戰「硬打」後果曝　55年來最年輕冠軍教頭也要手術

NBA封王戰最動人畫面！坦圖舉起6歲兒　「他說我是世界最棒」

NBA封王戰最動人畫面！坦圖舉起6歲兒　「他說我是世界最棒」

公鹿送大禮給綠軍！哈勒戴成兩屆冠軍控衛　爽領3200萬獎金

公鹿送大禮給綠軍！哈勒戴成兩屆冠軍控衛　爽領3200萬獎金

大谷敲安助道奇9局大逆轉　猛打476英尺最遠轟20轟並列全壘打王

大谷敲安助道奇9局大逆轉　猛打476英尺最遠轟20轟並列全壘打王

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

熱門新聞

NBA史上最大合約將誕生！　綠衫軍準備砸102億續約一哥坦圖

快訊／大谷翔平476英尺本季最遠轟　連4年20轟創日籍打者紀錄

戴維斯「家暴前妻」畫面曝！　遭新北國王禁賽

快訊／「麟洋配」巴黎奧運攜手再出擊　李洋確定台北公開賽後退休

魔獸返台打球NBA隊友再+1　 3位湖人2020年舊將齊聚台灣野馬隊

點出鈴木俊輔反省課題　樂天教頭看羅昂：身體重重的

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA史上最大約！坦圖將獲102億續約

2大谷476英尺本季最遠轟　連4年20轟

3戴維斯「家暴前妻」畫面曝！　遭新北國王禁賽

4麟洋配巴黎奧運出擊　李洋台北公開賽後退休

5魔獸返台打球NBA隊友再+1

最新新聞

1海神宣布與胡瓏貿達成3年續約

2費城人再見安打突破蘇亞雷斯逆轉勝教士

3挨球吻退場手沒事　賈吉：好消息

4李佳馨、葉宏蔚混雙闖奧運　吵架感情好

5奪冠前夢見溫暖擁抱　布朗哽咽憶祖母

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

多慧跳「晚安大小姐」　神情到位網讚：戀愛惹

李丹妃懵跳《星期五晚上》　見盈瑩挑戰16蹲驚訝比讚

邊荷律、李丹妃學壞了？　被邀伏地挺身竟超瘋照做XD

美國職棒爆衝突上演全武行　釀酒人、光芒4人被驅逐出場

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366