挨球吻退場手部沒有骨折　賈吉：好消息感覺好多了

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

在紐約洋基以4比2擊敗金鶯的比賽中，洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）被金鶯隊投手蘇亞雷斯（Albert Suarez）的觸身球砸中提前退場接受治療，所幸經由X光檢查、CT掃描都呈現陰性，讓球隊以及自己都鬆了一口氣。

3局下半，賈吉被蘇亞雷斯一顆94.1英里的速球打到左手小指的指關節區域，隨後被葛利桑（Trent Grisham）代打換下場，根據《美聯社》報導，賈吉去醫院接受X光檢查和CT掃描後，結果均顯示為陰性，代表手部沒有骨折，對此他感到「如釋重負」。

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Aaron Judge has left tonight's game early after being hit by a pitch during the third inning.



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「任何時候你被94、95英哩的球砸中時，你永遠不知道會發生什麼，尤其手部有很多小骨頭和韌帶。」賈吉說道，「得到檢查報告後沒事的好消息後，我感覺好多了。」同時賈吉也表示希望明天能照常出賽。

本賽季賈吉再次打出MVP級別的表現，目前打擊率2成99、上壘率4成25、長打率6成86，還有領先全大聯盟的22支二壘安打、26發全壘打，64分打點和5的WAR值也高居榜首。

Aaron Judge provided an update on his left hand. And it was good news. pic.twitter.com/gqUtt5SZQO — YES Network (@YESNetwork) June 19, 2024

除了賈吉的傷勢以以外，洋基賽前公布老將一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）在前天（17日）對紅襪的比賽中，因為跑壘時與對手發生碰撞，將缺席八個禮拜。此外牛棚投手漢密爾頓（Ian Hamilton）以及先發投手波蒂特（Cody Poteet）也要列入傷病名單。