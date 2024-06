大谷敲安助道奇9局大逆轉　猛打476英尺最遠轟20轟並列全壘打王

實習記者李立祥/綜合報導

道奇今天(19日)與洛磯進行4連戰第2戰,大谷翔平在6局上敲出本季第20轟,飛行距離476英尺(約145.1公尺)更是本季大聯盟最遠。9上道奇滿貫砲追成只落後1分,大谷敲安再帶動攻勢,賀南德茲(Teoscar Hernández)3分砲演出大逆轉,單局攻下7分,終場以11比9逆轉勝。

道奇先發投手布勒(Walker Buehler)面對首名打者就丟出觸身球,之後又被洛磯打線接連敲安,讓洛磯在首局就攻下4分。道奇2局上帕黑斯(Andy Pages)掃出左外野方向陽春砲,幫道奇追回1分。

Andy Pages homers and does exactly what the Dodgers need him to do right now, PRODUCE ????



With Mookie Betts out, it’s important that all of our guys step up at the plate!



????: @SportsNetLA pic.twitter.com/wvNpRbULJs