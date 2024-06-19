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大谷敲安助道奇9局大逆轉　猛打476英尺最遠轟20轟並列全壘打王

實習記者李立祥／綜合報導

道奇今天（19日）與洛磯進行4連戰第2戰，大谷翔平在6局上敲出本季第20轟，飛行距離476英尺（約145.1公尺）更是本季大聯盟最遠。9上道奇滿貫砲追成只落後1分，大谷敲安再帶動攻勢，賀南德茲（Teoscar Hernández）3分砲演出大逆轉，單局攻下7分，終場以11比9逆轉勝。

道奇先發投手布勒（Walker Buehler）面對首名打者就丟出觸身球，之後又被洛磯打線接連敲安，讓洛磯在首局就攻下4分。道奇2局上帕黑斯（Andy Pages）掃出左外野方向陽春砲，幫道奇追回1分。

但洛磯指定打擊蒙特羅（Elehuris Montero）馬上在下個半局轟出2分砲，幫洛磯將比分拉至6比1領先。3局上大谷翔平打出一壘方向滾地球，三壘跑者趁機跑回本壘，攻下道奇本場第2分。4局下洛磯多伊爾（Brenton Doyle）轟出陽春砲，又將比分寫成7比2。

大谷又在6局上轟出陽春砲，本季第20轟出爐，飛行距離476英尺（約145.1公尺）也是本季大聯盟最遠轟；7局上2出局一、二壘有人的情況下，大谷打出強勁中外野飛球，被洛磯中外野多伊爾精彩飛撲沒收長打，洛磯以8比4領先

9局上道奇展開攻勢，靠著安打、保送形成滿壘，道奇換上海伍德（Jason Heyward）代打，2好2壞的情況下敲出打中右外野全壘打標杆的滿貫砲，將比分追至9比8。

洛磯換上火球男沃德尼克（Victor Vodnik），大谷打擊敲出左外野安打上壘，擊球初速有115.3英里，弗里曼（Freddie Freeman）獲得敬遠，輪到本場4打數無安打的賀南德茲，2好1壞時一顆偏高壞球，他出棒後緊急煞車收棒，一壘審判未出棒過半，洛磯總教練抗議被驅逐出場，下一球賀南德茲轟出右外野逆轉3分砲。之後道奇牛棚成功守勝

大谷本場比賽5打數2安打，包含1支全壘打，打回2分打點，本季第20轟出爐，與勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）並列國聯全壘打王，也成為日籍首位連續4季20轟打者，同時追平前輩松井秀喜大聯盟5季20轟以上紀錄。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

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