大谷敲安助道奇9局大逆轉　猛打476英尺最遠轟20轟並列全壘打王

476 feet from Shohei. pic.twitter.com/0wXOR7Czyf — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 19, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

道奇今天（19日）與洛磯進行4連戰第2戰，大谷翔平在6局上敲出本季第20轟，飛行距離476英尺（約145.1公尺）更是本季大聯盟最遠。9上道奇滿貫砲追成只落後1分，大谷敲安再帶動攻勢，賀南德茲（Teoscar Hernández）3分砲演出大逆轉，單局攻下7分，終場以11比9逆轉勝。

道奇先發投手布勒（Walker Buehler）面對首名打者就丟出觸身球，之後又被洛磯打線接連敲安，讓洛磯在首局就攻下4分。道奇2局上帕黑斯（Andy Pages）掃出左外野方向陽春砲，幫道奇追回1分。

Andy Pages homers and does exactly what the Dodgers need him to do right now, PRODUCE ????



With Mookie Betts out, it’s important that all of our guys step up at the plate!



????: @SportsNetLA pic.twitter.com/wvNpRbULJs [廣告]請繼續往下閱讀... June 19, 2024

但洛磯指定打擊蒙特羅（Elehuris Montero）馬上在下個半局轟出2分砲，幫洛磯將比分拉至6比1領先。3局上大谷翔平打出一壘方向滾地球，三壘跑者趁機跑回本壘，攻下道奇本場第2分。4局下洛磯多伊爾（Brenton Doyle）轟出陽春砲，又將比分寫成7比2。

大谷又在6局上轟出陽春砲，本季第20轟出爐，飛行距離476英尺（約145.1公尺）也是本季大聯盟最遠轟；7局上2出局一、二壘有人的情況下，大谷打出強勁中外野飛球，被洛磯中外野多伊爾精彩飛撲沒收長打，洛磯以8比4領先

BRENTON DOYLE FULL EXTENSION TO ROB SHOHEI pic.twitter.com/JiPHVdLQVu — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 19, 2024

9局上道奇展開攻勢，靠著安打、保送形成滿壘，道奇換上海伍德（Jason Heyward）代打，2好2壞的情況下敲出打中右外野全壘打標杆的滿貫砲，將比分追至9比8。

洛磯換上火球男沃德尼克（Victor Vodnik），大谷打擊敲出左外野安打上壘，擊球初速有115.3英里，弗里曼（Freddie Freeman）獲得敬遠，輪到本場4打數無安打的賀南德茲，2好1壞時一顆偏高壞球，他出棒後緊急煞車收棒，一壘審判未出棒過半，洛磯總教練抗議被驅逐出場，下一球賀南德茲轟出右外野逆轉3分砲。之後道奇牛棚成功守勝

Jason Heyward hits a grand slam as the Dodgers try to mount a WILD comeback pic.twitter.com/ZIwcuGBTIB — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 19, 2024

TEOSCAR HERNÁNDEZ SAID IT AIN'T OVER UNTIL IT'S OVER. pic.twitter.com/X9FBc6Uoen — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 19, 2024

大谷本場比賽5打數2安打，包含1支全壘打，打回2分打點，本季第20轟出爐，與勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）並列國聯全壘打王，也成為日籍首位連續4季20轟打者，同時追平前輩松井秀喜大聯盟5季20轟以上紀錄。

▲大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）