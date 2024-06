公鹿送大禮給綠軍！哈勒戴成兩屆冠軍控衛　爽領3200萬獎金

記者游郁香/綜合報導

34歲的頂級「大鎖」哈勒戴(Jrue Holiday)去年夏天遭公鹿交易,輾轉來到塞爾提克,加盟首季就幫助綠衫軍奪下隊史第18冠,他成為NBA史上唯一一位,效力兩支不同球隊的首季都奪冠的球員,晉升為兩冠後衛;現役控衛中,也只有他和灣區天王柯瑞(Stephen Curry)擁有多枚冠軍戒。

THE JRUE HOLIDAY EFFECT



Gets traded to the Bucks in 2021

The Bucks win the 2021 NBA championship

Gets traded to the Celtics in 2023

The Celtics win the 2024 NBA championship



The question now is... should Milwaukee have never traded for Damian Lillard? pic.twitter.com/mxusaBtp8A