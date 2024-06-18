公鹿送大禮給綠軍！哈勒戴成兩屆冠軍控衛　爽領3200萬獎金

Jrue Holiday is a true winner pic.twitter.com/QmzGkdebUX — Basketball Forever (@bballforever_) June 18, 2024

記者游郁香／綜合報導

34歲的頂級「大鎖」哈勒戴(Jrue Holiday)去年夏天遭公鹿交易，輾轉來到塞爾提克，加盟首季就幫助綠衫軍奪下隊史第18冠，他成為NBA史上唯一一位，效力兩支不同球隊的首季都奪冠的球員，晉升為兩冠後衛；現役控衛中，也只有他和灣區天王柯瑞(Stephen Curry)擁有多枚冠軍戒。

THE JRUE HOLIDAY EFFECT



Gets traded to the Bucks in 2021

The Bucks win the 2021 NBA championship

Gets traded to the Celtics in 2023

The Celtics win the 2024 NBA championship



The question now is... should Milwaukee have never traded for Damian Lillard? pic.twitter.com/mxusaBtp8A — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 18, 2024

6屆最佳防守陣容成員哈勒戴在總冠軍賽前2戰合計拿下38分且0失誤，前一位達成此紀錄的球員是1998年的喬丹(Michael Jordan)，其中G2單場14投11中攻下26分、11籃板和3助攻，另有1火鍋、1抄截，讓他成為總決賽史上第9位單場至少繳出25分、10籃板，命中率達7成5的球員；自1977-78賽季開始統計失誤以來，他更是唯一締造此數據卻0失誤的球員。

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▲哈勒戴晉升為兩冠後衛。（圖／達志影像／美聯社）

哈勒戴在G5封王戰開賽就開啟火力，整場14投7中拿下15分、11籃板和4助攻、外帶1火鍋，兼具實力與總冠軍賽經驗的他，是綠衫軍贏得隊史第18冠的大功臣；他也是史上第1位在總決賽繳出場均至少10分，5籃板，整體命中率5成、三分命中率4成，罰球命中率100%的球員。

除此之外，哈勒戴還締造一項特別的紀錄，他成為歷史唯一一位效力兩支不同球隊首季都奪冠的球員（季後賽場均至少上場30分鐘）。他2020-21賽季從鵜鶘去到公鹿贏得個人首冠；本季從公鹿輾轉來到波士頓，再次幫助綠衫軍封王，他也因此獲得100萬美元(約3200萬台幣)的激勵獎金。

"Thanks for bringing me here."



Jrue Holiday crashes Brad Stevens' interview with Eddie and Scal pic.twitter.com/wrxTWbvjGa — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 18, 2024

哈勒戴賽後亂入前綠衫軍主帥、現任總管史蒂文斯(Brad Stevens)的訪問，「謝謝你帶我來這裡。」現年47歲的史蒂文斯曾是球迷口中的帥哥教頭，他在2021年5月轉任球隊高層，改當幕後操盤手，該年6月先是找資深中鋒霍佛德(Al Horford)回鍋；2022年2月交易得到懷特(Derrick White)。

2023年6月再交易網羅「獨角獸」波辛基斯(Kristaps Porzingis)；2023年9月從拓荒者手上得到哈勒戴，美國媒體直言，「如果沒有史蒂文斯，不可能有這個冠軍。」

▲塞爾提克哈勒戴。（圖／達志影像／美聯社）