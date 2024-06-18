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公鹿送大禮給綠軍！哈勒戴成兩屆冠軍控衛　爽領3200萬獎金

記者游郁香／綜合報導

34歲的頂級「大鎖」哈勒戴(Jrue Holiday)去年夏天遭公鹿交易，輾轉來到塞爾提克，加盟首季就幫助綠衫軍奪下隊史第18冠，他成為NBA史上唯一一位，效力兩支不同球隊的首季都奪冠的球員，晉升為兩冠後衛；現役控衛中，也只有他和灣區天王柯瑞(Stephen Curry)擁有多枚冠軍戒。

6屆最佳防守陣容成員哈勒戴在總冠軍賽前2戰合計拿下38分且0失誤，前一位達成此紀錄的球員是1998年的喬丹(Michael Jordan)，其中G2單場14投11中攻下26分、11籃板和3助攻，另有1火鍋、1抄截，讓他成為總決賽史上第9位單場至少繳出25分、10籃板，命中率達7成5的球員；自1977-78賽季開始統計失誤以來，他更是唯一締造此數據卻0失誤的球員。

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▲▼哈勒戴晉升為兩冠後衛。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈勒戴晉升為兩冠後衛。（圖／達志影像／美聯社）

哈勒戴在G5封王戰開賽就開啟火力，整場14投7中拿下15分、11籃板和4助攻、外帶1火鍋，兼具實力與總冠軍賽經驗的他，是綠衫軍贏得隊史第18冠的大功臣；他也是史上第1位在總決賽繳出場均至少10分，5籃板，整體命中率5成、三分命中率4成，罰球命中率100%的球員。

除此之外，哈勒戴還締造一項特別的紀錄，他成為歷史唯一一位效力兩支不同球隊首季都奪冠的球員（季後賽場均至少上場30分鐘）。他2020-21賽季從鵜鶘去到公鹿贏得個人首冠；本季從公鹿輾轉來到波士頓，再次幫助綠衫軍封王，他也因此獲得100萬美元(約3200萬台幣)的激勵獎金。

哈勒戴賽後亂入前綠衫軍主帥、現任總管史蒂文斯(Brad Stevens)的訪問，「謝謝你帶我來這裡。」現年47歲的史蒂文斯曾是球迷口中的帥哥教頭，他在2021年5月轉任球隊高層，改當幕後操盤手，該年6月先是找資深中鋒霍佛德(Al Horford)回鍋；2022年2月交易得到懷特(Derrick White)。

2023年6月再交易網羅「獨角獸」波辛基斯(Kristaps Porzingis)；2023年9月從拓荒者手上得到哈勒戴，美國媒體直言，「如果沒有史蒂文斯，不可能有這個冠軍。」

▲▼塞爾提克哈勒戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克哈勒戴。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA公鹿塞爾提克哈勒戴

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