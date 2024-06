單場9盜破隊史紀錄　紅襪14安痛扁洋基奪勝

▲漢密爾頓(David Hamilton)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

MLB傳統好戲「基襪大戰」今天(17日)迎來3連戰的最後一場,紅襪本場比賽在速度戰方面大放異彩,單場跑出9次盜壘成功刷新隊史紀錄,其中又以游擊手漢密爾頓(David Hamilton)4盜為最多。打線方面,紅襪全場狂敲14安,終場就以9比3擊敗死敵洋基,收下近5場比賽的第4勝。

Please enjoy all 9 (yes, NINE) stolen bases from tonight. pic.twitter.com/IH5ek7R4Os