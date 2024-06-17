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單場9盜破隊史紀錄　紅襪14安痛扁洋基奪勝

▲漢密爾頓（David Hamilton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲漢密爾頓（David Hamilton）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

MLB傳統好戲「基襪大戰」今天（17日）迎來3連戰的最後一場，紅襪本場比賽在速度戰方面大放異彩，單場跑出9次盜壘成功刷新隊史紀錄，其中又以游擊手漢密爾頓（David Hamilton）4盜為最多。打線方面，紅襪全場狂敲14安，終場就以9比3擊敗死敵洋基，收下近5場比賽的第4勝。

1局上半，客隊洋基率先發動攻勢，「法官」賈吉（Aaron Judge）相中一顆86英里失投的卡特球，一棒將球扛出芬威球場綠色怪物外，本季第26轟幫助球隊取得1比0領先。主場紅襪則是在2下展開反攻，瑞法拉（Ceddanne Rafaela）在得點圈有人的時候敲出適時安打，紅襪反超比分至2比1。

紅襪在3、5局再添2分後，將領先優勢擴大到4比1，沉寂已久的洋基打線則是在6上有所建樹，特雷維諾（Jose Trevino）的陽春砲和紅襪先發克勞佛（Kutter Crawford）暴投幫助條紋軍團追到1分差，4比3，紅襪領先。

7局上半，洋基靠著連續安打有著無人出局滿壘的大好得分機會，紅襪牛棚投手凱利（Zack Kelly）緊急登板救援，再連續三振托瑞斯（Gleyber Torres）以及特雷維諾後，拉梅修（DJ LeMahieu）敲出飛球出局，洋基錯失大好得分機會，中「滿壘計」。7、8兩局紅襪再拿5分，終場就以9比3打垮洋基，收下一場重要的主場勝。

紅襪單場跑出9次盜壘打破隊史紀錄，其中漢密爾頓單場4次為陣中最多，「漢密爾頓承擔了盜壘的重擔，」隊友杜蘭（Jarren Duran）談到漢密爾頓時說道。 「同時我也有一次盜壘成功，這些對球隊都有很大幫助」。「這很有趣，這只是一場有趣的比賽。」漢密爾頓提到。

關鍵字： MLB洋基紅襪

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