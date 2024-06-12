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人氣王不敵王威晨　陳傑憲：顏色問題

▲明星賽由曾豪駒對戰葉君璋。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職明星賽。（圖／記者楊舒帆攝）

記者歐建智／台北報導

中華職棒明星賽今年由中信兄弟王威晨擊敗強勁對手統一獅陳傑憲，奪下今年中職人氣王，王威晨問陳傑憲，對於他獲選人氣王的感想？陳傑憲開玩笑回答：「顏色問題。」

今年中職明星賽票選網路投票數更勝以往網路投票數突破1100萬，包含雜誌55820票、通訊19650票，總投票數高達1122萬1817票。

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王威晨今年再現高人氣，以34萬7683票穩坐第一名，生涯第2次獲選明星賽人氣王。網路投票期間，王威晨和陳傑憲一度票數拉鋸，最後王威晨順利拿下人氣王寶座，陳傑憲獲得24萬6767票，今天二人一起出席中職明星賽記者會。

記者會上王威晨感謝球迷們的支持，「很謝謝球迷投票給我， 有聽球迷說他們會定鬧鐘準時投票，真的非常感謝。」他也說會長蔡其昌希望他能再拿10年的人氣王，

之後轉頭詢問陳傑憲，對於他這次奪下人氣王有什麼感想？陳傑憲聽到之後，想了一下回答說：「因為顏色的問題。」他表示，自己很想競爭這個寶座，可惜最後沒能成功，但統一獅的球迷「少一點」，希望統一獅球迷繼續加油。

而王威晨是明星隊的隊長，陳傑憲則是12強中華隊隊長，陳傑憲稱讚中華隊總教練曾豪駒選得好，明星賽會以歡樂為主，但也會認真去比賽，自己本來就是氣氛組，可以勝任這個角色。

關鍵字： 中職棒球

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