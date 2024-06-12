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湖人尋帥之路狂轉折！B計畫不明　詹皇最可能與洛城續約3年

▲▼湖人天王詹姆斯與播客節目搭檔瑞迪克。（圖／翻攝自YouTube／Mind the Game）

▲湖人天王詹姆斯與播客節目搭檔瑞迪克。（圖／翻攝自YouTube／Mind the Game）

記者游郁香／綜合報導

湖人「尋帥之路」峰迴路轉，頭號人選從前帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)突然變成康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)，被赫爾利拒絕後，《The Athletic》隨隊記者布哈(Jovan Buha)表示，洛城目前沒有明確的B計畫，可能會將目光重新放回瑞迪克身上；但有別的消息指出，瑞迪克恐不想捲入這場「鬧劇」。

從湖人開除漢姆(Darvin Ham)後，《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)多次點名，洛城天王詹姆斯(LeBron James)的播客節目搭檔瑞迪克是紫金新帥的頭號人選。但《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)上周突然爆料，湖人積極延攬的是今年帶領康乃狄克大學完成2連霸的名帥赫爾利。

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這突然的「轉折」讓眾人吃驚，不過赫爾利昨(11)日已正式婉拒湖人開出的6年7000萬美元(約22.6億台幣)的合約，他決定留在康大挑戰NCAA 3連霸。這段期間對此消息很「沉默」的查拉尼亞，今(12)日在節目上直言，「赫爾利從一開始就不是頭號候選人，最終他選擇留在康乃狄克大學，少拿2000萬美元。」

查拉尼亞酸溜溜地說，「湖人錯失赫爾利後，我想他們本周有時間去爭取另一位人選博雷戈(James Borrego)。」

▲▼康乃狄克大學名帥赫爾利。（圖／達志影像／美聯社）

▲康乃狄克大學名帥赫爾利。（圖／達志影像／美聯社）

《The Athletic》的湖人記者布哈則披露，湖人目前沒有確定的B計畫，「我原本認為這只是一個為期5天的間歇期，湖人將把目光重新放回瑞迪克身上，試圖重修舊好，讓他再次成為領跑者，這是最有可能的結果。但今天與內外部的人士交談後，他們對B計畫的內容意見不一。」

《雅虎體育》記者古德威爾(Vincent Goodwill)指出，聯盟有些人認為瑞迪克恐不想捲入這場鬧劇，或是他不想被當成「第2選擇」，但他還是想執教，「湖人似乎對他非常感興趣，不管是出於什麼原因。現在焦點將轉移到他身上，因為，還有誰呢？尋帥之路即將告終，而瑞迪克和詹姆斯一起主持播客節目。」

至於傳出選帥過程都沒插手的詹姆斯，外界仍普遍預估他會留隊，根據《Bleacher Report》記者平卡斯(Eric Pincus)的最新報導，詹姆斯最可能的選擇，是與湖人續約3年。

▲▼湖人天王詹姆斯與播客節目搭檔瑞迪克。（圖／翻攝自YouTube／Mind the Game）

▲湖人天王詹姆斯與播客節目搭檔瑞迪克。（圖／翻攝自YouTube／Mind the Game）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇瑞迪克

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