湖人尋帥之路狂轉折！B計畫不明　詹皇最可能與洛城續約3年

▲湖人天王詹姆斯與播客節目搭檔瑞迪克。(圖/翻攝自YouTube/Mind the Game)

記者游郁香/綜合報導

湖人「尋帥之路」峰迴路轉,頭號人選從前帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)突然變成康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley),被赫爾利拒絕後,《The Athletic》隨隊記者布哈(Jovan Buha)表示,洛城目前沒有明確的B計畫,可能會將目光重新放回瑞迪克身上;但有別的消息指出,瑞迪克恐不想捲入這場「鬧劇」。

從湖人開除漢姆(Darvin Ham)後,《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)多次點名,洛城天王詹姆斯(LeBron James)的播客節目搭檔瑞迪克是紫金新帥的頭號人選。但《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)上周突然爆料,湖人積極延攬的是今年帶領康乃狄克大學完成2連霸的名帥赫爾利。

“[Dan Hurley] was not the #1 candidate to go and pursue from the start… At the end of the day - he chose to stay for $20M less at UConn”@ShamsCharania on the #Lakers head coaching search pic.twitter.com/WLYBVVQi6u