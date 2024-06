睽違5年！　前球后大坂直美扳倒梅騰絲在草地賽事獲勝

▲大坂直美。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

法網第二輪惜敗給現任球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)的大坂直美,日前出戰荷蘭理光公開賽持續復出之路,在歷經1小時9分鐘後,大坂直美以6比2、6比4扳倒比利時四號種子梅騰絲(Elise Mertens)晉級次輪,這場勝利也是她繼2019年溫布頓錦標賽後,再次在草地賽場奪得勝利。

#LibemaOpen “First grass court W in 5 years ” - @naomiosaka defeats no. 4 seed Mertens for a spot in Round 2 (Via @WTA @LibemaOpen ) pic.twitter.com/AoVY4FufgW

首盤大坂直美靠著強勁的一發以及優秀的接發回擊,在第六局和第八局完成雙破發,連拿四局之姿以6比2拿下第一盤。次盤大坂直美憑藉著高達9成一發得分率持續在賽場上予取予求,最終在第十局利用一記大角度的底線進攻讓梅騰絲回球不及,比賽結束,終場大坂直美就以直落二的成績闖進第二輪,對手將是地主好手拉門斯(Suzan Lamens)。

「我對我這場比賽的發球非常滿意,」大坂直美賽後受訪時說道, 「獲勝後我更有信心,我很高興我能夠很快掌握這一點」。

Back on grass @naomiosaka takes out the No.4 seed Mertens for a spot in Round 2. Playing in her first match back on grass since 2019.#LibemaOpen pic.twitter.com/NcuxmweKqg