睽違5年！　前球后大坂直美扳倒梅騰絲在草地賽事獲勝

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

法網第二輪惜敗給現任球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）的大坂直美，日前出戰荷蘭理光公開賽持續復出之路，在歷經1小時9分鐘後，大坂直美以6比2、6比4扳倒比利時四號種子梅騰絲（Elise Mertens）晉級次輪，這場勝利也是她繼2019年溫布頓錦標賽後，再次在草地賽場奪得勝利。

首盤大坂直美靠著強勁的一發以及優秀的接發回擊，在第六局和第八局完成雙破發，連拿四局之姿以6比2拿下第一盤。次盤大坂直美憑藉著高達9成一發得分率持續在賽場上予取予求，最終在第十局利用一記大角度的底線進攻讓梅騰絲回球不及，比賽結束，終場大坂直美就以直落二的成績闖進第二輪，對手將是地主好手拉門斯（Suzan Lamens）。

「我對我這場比賽的發球非常滿意，」大坂直美賽後受訪時說道， 「獲勝後我更有信心，我很高興我能夠很快掌握這一點」。

Back on grass @naomiosaka takes out the No.4 seed Mertens for a spot in Round 2. Playing in her first match back on grass since 2019.#LibemaOpen pic.twitter.com/NcuxmweKqg — wta (@WTA) June 11, 2024

「我覺得這是我在草地上的第一年，自從我上次在草地比賽以來，可能已經有四、五年了，但我非常興奮能夠來到這裡，我想即使是現在，這也是我第一次參加理光公開賽，所以在某些方面我感覺自己又像個新手了」。

目前世界排名125的大坂直美，4座大滿貫冠軍在澳網、美網的硬地球場拿下，在草地作戰的成績相較硬地一直都屬於普通，拿下這場勝利後，大坂直美也是自2019年溫布頓錦標賽以來，首度在草地獲勝。