運動雲

>

睽違5年！　前球后大坂直美扳倒梅騰絲在草地賽事獲勝

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

法網第二輪惜敗給現任球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）的大坂直美，日前出戰荷蘭理光公開賽持續復出之路，在歷經1小時9分鐘後，大坂直美以6比2、6比4扳倒比利時四號種子梅騰絲（Elise Mertens）晉級次輪，這場勝利也是她繼2019年溫布頓錦標賽後，再次在草地賽場奪得勝利。

首盤大坂直美靠著強勁的一發以及優秀的接發回擊，在第六局和第八局完成雙破發，連拿四局之姿以6比2拿下第一盤。次盤大坂直美憑藉著高達9成一發得分率持續在賽場上予取予求，最終在第十局利用一記大角度的底線進攻讓梅騰絲回球不及，比賽結束，終場大坂直美就以直落二的成績闖進第二輪，對手將是地主好手拉門斯（Suzan Lamens）。

「我對我這場比賽的發球非常滿意，」大坂直美賽後受訪時說道， 「獲勝後我更有信心，我很高興我能夠很快掌握這一點」。

「我覺得這是我在草地上的第一年，自從我上次在草地比賽以來，可能已經有四、五年了，但我非常興奮能夠來到這裡，我想即使是現在，這也是我第一次參加理光公開賽，所以在某些方面我感覺自己又像個新手了」。

目前世界排名125的大坂直美，4座大滿貫冠軍在澳網、美網的硬地球場拿下，在草地作戰的成績相較硬地一直都屬於普通，拿下這場勝利後，大坂直美也是自2019年溫布頓錦標賽以來，首度在草地獲勝。

關鍵字： WTA大坂直美梅騰絲理光女網賽

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

湖人還有機會？老鷹可能送走兩後場明星　洛城記者爆詹皇恐離隊

超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

打線異動後喜獲3連勝　陳金鋒：打擊教練調整觀念

打線異動後喜獲3連勝　陳金鋒：打擊教練調整觀念

世界盃資格賽最終戰　台灣男足1比3敗給馬來西亞

世界盃資格賽最終戰　台灣男足1比3敗給馬來西亞

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

快訊／大物降臨？響尾蛇正式釋出陳聖平　確定返台參加中職選秀

邱丹酒駕遭樂天球團開除　妻子李芳發文了

PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

前NBA球員躲避追捕突暈倒　受心理疾病折磨曾路邊行乞染毒癮

大谷翔平憤怒！豪宅報導太詳細　日本2電視台被禁採訪

讀者回應

﻿

熱門新聞

1台籃第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃

2快訊／響尾蛇釋出陳聖平　確定返台選秀

3邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

4陳又瑋遭爆分手　女友：有第三者介入

5前NBA球員流浪街頭被救回又遭逮捕

最新新聞

1佐佐木麟太郎首秀繳雙安、全壘打

2歐國盃足球及奧運將登場　運彩推抽獎

3哈勒戴：波辛基斯是硬漢必須支持

4賈吉本季第25轟　率洋基10比1勝皇家

5大谷翔平炸裂！第16轟出爐

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366