快訊／塞爾提克總冠軍賽2連勝　唐西奇忍傷轟32分大三元無用

▲獨行俠金童唐西奇孤掌難鳴。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

NBA總冠軍賽G2今(10)日繼續在塞爾提克主場展開,賽前獨行俠「金童」唐西奇爆出胸腔挫傷,被包得像木乃伊,但他依舊火力全開,忍傷轟了32分、11助攻和11籃板,無奈孤掌難鳴,搭檔厄文持續低迷,綠衫軍憑藉團隊優勢火力,在下半場拉開分差,終場以105比98獲勝,接下來將帶著2勝0敗的優勢作客達拉斯。

G1慘輸18分的獨行俠,G2力拚扳平戰局。自從厄文(Kyrie Irving)2021年季後賽首輪G4賽後踩踏塞爾提克主場Logo「Lucky」後,他已連輸給綠衫軍11場,今日能否終結此魔咒是另一焦點,TD花園依舊響徹著「厄文爛透」的怒吼聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Luka Doncic wrapped up like a mummy pic.twitter.com/k3nRmluZK9 — Mike Leslie (@MikeLeslieWFAA) June 9, 2024

賽前幾小時傳出胸腔挫傷的唐西奇(Luka Doncic),賽前上半身後和右膝都纏繞著繃帶,被美國媒體形容宛如「木乃伊」,不過他還是如期披掛上陣,以一記後仰跳投開啟這場比賽。獨行俠雙星開賽合拿10分,率隊打出13比6攻勢,唐西奇單節7投5中砍了13分,厄文也有8分進帳,團隊命中率突破5成。

▲塞爾提克一哥坦圖。(圖/達志影像/美聯社)

塞爾提克團隊首節準度不佳,雙槍坦圖(Jason Tatum)、布朗(Jaylen Brown)加起來7投1中還發生2次失誤;一哥坦圖得分更是掛蛋,但全隊10罰都把握住。首節打完,獨行俠僅以28比25領先3分。

Luka Doncic with the behind the back DIME to Derrick Jones Jr. pic.twitter.com/Uh6SExA9Xv — ClutchPoints (@ClutchPoints) June 10, 2024

塞爾提克次節手感加溫,懷特(Derrick White)開局4分鐘的三分彈,讓綠衫軍首度超前了比數。獨行俠則有唐西奇連續與「灌籃王」小瓊斯(Derrick Jones Jr.)搭配,兩隊形成拉鋸。儘管坦圖、布朗上半場10投2中僅13分進帳,得分火力完全不及合砍33分的獨行俠雙星,但坦圖送出多達8次助攻,還有後場大將哈樂戴(Jrue Holiday)挺身而出。

Luka Doncic wasted no time putting his imprint on Game 2 in the 1H!



23 PTS | 3 3PM | 9-13 FGM



DAL looks to even the series 1-1 with a Game 2 win on ABC pic.twitter.com/m3YGvOR1Eb — NBA (@NBA) June 10, 2024

哈樂戴前2節9投7中飆出17分,加上綠衫軍13罰全部命中,單節打出29對23的攻勢,反帶著54比51、3分領先進入下半場。

Jrue Holiday (17 PTS) has been a huge factor in the Celtics 54-51 lead going into halftime!



BOS seeks a 2-0 series lead with a Game 2 win on ABC #NBAFinals presented by @YouTubeTV pic.twitter.com/nli3nmdZ6B — NBA (@NBA) June 10, 2024

上半場13投9中轟下23分、3籃板和3助攻的唐西奇,第3節僅再添6分。綠衫軍一哥坦圖則重拾火力,開局就來了一記三分打,並助攻懷特砍外線,搭檔布朗此節最後4分57秒切入上籃得手,一波10比0猛攻,將比數改寫為75比63、12分差。

PAYTON PRITCHARD FROM DOWNTOWN TO BEAT THE 3Q BUZZER #NBAFinals presented by @YouTubeTV

Game 2 on ABC pic.twitter.com/hF8eIT3sW9 — NBA (@NBA) June 10, 2024

被拉開分差的獨行俠僅唐西奇跳出來止血,他先來了一記後撤三分,再站上罰球線。但綠衫軍雙槍總能及時給予回應,一度將領先擴大到13分。達拉斯最後1分42秒拉出7比0反擊,將落後分數縮小到個位數,不過塞爾提克替補普理查德(Payton Pritchard)硬是飆進34呎的壓哨三分,波士頓帶著83比74、9分領先進入決勝節。

▲塞爾提克哈樂戴。(圖/達志影像/美聯社)

獨行俠兩名前場主力華盛頓(P.J. Washington)、加福德(Daniel Gafford)末節攜手搶分,試圖力挽狂瀾,厄文則連送助攻串聯攻勢,一度將分差縮小到8分。但哈樂戴很快抄走了唐西奇的球,並與懷特連砍2記外線冷箭,給了達拉斯重擊,將比數改寫為103比89,鎖定了勝局,在總冠軍賽取得2勝0敗優勢。