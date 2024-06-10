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快訊／塞爾提克總冠軍賽2連勝　唐西奇忍傷轟32分大三元無用

▲▼獨行俠金童唐西奇孤掌難鳴。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠金童唐西奇孤掌難鳴。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA總冠軍賽G2今(10)日繼續在塞爾提克主場展開，賽前獨行俠「金童」唐西奇爆出胸腔挫傷，被包得像木乃伊，但他依舊火力全開，忍傷轟了32分、11助攻和11籃板，無奈孤掌難鳴，搭檔厄文持續低迷，綠衫軍憑藉團隊優勢火力，在下半場拉開分差，終場以105比98獲勝，接下來將帶著2勝0敗的優勢作客達拉斯。

G1慘輸18分的獨行俠，G2力拚扳平戰局。自從厄文(Kyrie Irving)2021年季後賽首輪G4賽後踩踏塞爾提克主場Logo「Lucky」後，他已連輸給綠衫軍11場，今日能否終結此魔咒是另一焦點，TD花園依舊響徹著「厄文爛透」的怒吼聲。

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賽前幾小時傳出胸腔挫傷的唐西奇(Luka Doncic)，賽前上半身後和右膝都纏繞著繃帶，被美國媒體形容宛如「木乃伊」，不過他還是如期披掛上陣，以一記後仰跳投開啟這場比賽。獨行俠雙星開賽合拿10分，率隊打出13比6攻勢，唐西奇單節7投5中砍了13分，厄文也有8分進帳，團隊命中率突破5成。

▲▼獨行俠唐西奇、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克一哥坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

塞爾提克團隊首節準度不佳，雙槍坦圖(Jason Tatum)、布朗(Jaylen Brown)加起來7投1中還發生2次失誤；一哥坦圖得分更是掛蛋，但全隊10罰都把握住。首節打完，獨行俠僅以28比25領先3分。

塞爾提克次節手感加溫，懷特(Derrick White)開局4分鐘的三分彈，讓綠衫軍首度超前了比數。獨行俠則有唐西奇連續與「灌籃王」小瓊斯(Derrick Jones Jr.)搭配，兩隊形成拉鋸。儘管坦圖、布朗上半場10投2中僅13分進帳，得分火力完全不及合砍33分的獨行俠雙星，但坦圖送出多達8次助攻，還有後場大將哈樂戴(Jrue Holiday)挺身而出。

哈樂戴前2節9投7中飆出17分，加上綠衫軍13罰全部命中，單節打出29對23的攻勢，反帶著54比51、3分領先進入下半場。

上半場13投9中轟下23分、3籃板和3助攻的唐西奇，第3節僅再添6分。綠衫軍一哥坦圖則重拾火力，開局就來了一記三分打，並助攻懷特砍外線，搭檔布朗此節最後4分57秒切入上籃得手，一波10比0猛攻，將比數改寫為75比63、12分差。

被拉開分差的獨行俠僅唐西奇跳出來止血，他先來了一記後撤三分，再站上罰球線。但綠衫軍雙槍總能及時給予回應，一度將領先擴大到13分。達拉斯最後1分42秒拉出7比0反擊，將落後分數縮小到個位數，不過塞爾提克替補普理查德(Payton Pritchard)硬是飆進34呎的壓哨三分，波士頓帶著83比74、9分領先進入決勝節。

▲▼塞爾提克哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克哈樂戴。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠兩名前場主力華盛頓(P.J. Washington)、加福德(Daniel Gafford)末節攜手搶分，試圖力挽狂瀾，厄文則連送助攻串聯攻勢，一度將分差縮小到8分。但哈樂戴很快抄走了唐西奇的球，並與懷特連砍2記外線冷箭，給了達拉斯重擊，將比數改寫為103比89，鎖定了勝局，在總冠軍賽取得2勝0敗優勢。

關鍵字： NBA獨行俠唐西奇Luka Doncic厄文塞爾提克坦圖布朗哈樂戴

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