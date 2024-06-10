快訊／21歲「小蠻牛」贏得法網首冠！史上最年輕3項大滿貫都封王

記者游郁香／綜合報導

法網男單決賽9日晚間登場，由第3種子「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)對決德國第4種子茲維列夫(Alexander Zverev)，兩人都沒在羅蘭加洛斯球場封王過，雙方大戰4小時又19分鐘，「小蠻牛」以6比3、2比6、5比7、6比1、6比2贏得首座火槍手盃，成為史上最年輕在3項大滿貫賽都稱王的球員。

21歲的艾卡拉茲已握有2座大滿貫金盃，他分別在2022年美網、2023年溫網奪冠，被視為西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)接班人的他，力拚生涯首座火槍手盃。對手27歲的德國名將茲維列夫，2年前打進法網4強時遭逢「驚悚踝傷」，為了救球扭斷3條右腳踝韌帶，從重傷中重生的他，則在尋求個人首個大滿貫冠軍。

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▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲擊敗德國第4種子茲維列夫，贏得生涯首座法網冠軍。（圖／路透）

茲維列夫已連4年挺進法網4強，今年首度晉級決賽，他生涯對戰艾卡拉茲保有5勝4敗些微優勢，但在紅土賽場以1勝2敗落後。茲維列夫此役以連2次雙發失誤開局，首局就被破發，他隨即在第2局回破，第3局再保發，取得2比1領先。

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲擊敗德國第4種子茲維列夫，贏得生涯首座法網冠軍。（圖／路透）

不過茲維列夫受制於艾卡拉茲強力的一發與正拍威力，接著被對方連保帶破以3比2反超。「小蠻牛」首盤3度破發，以6比3先下一城。茲維列夫次盤及時回穩，雙方前4局互保後，他在第5局成功破發，接著再辛苦保發，以4比2領先，下一局再靠著艾卡拉茲的雙發失誤再次破發，以6比2扳平戰局。

兩人第3盤形成激戰，前5局互保後，艾卡拉茲第6局率先破發，一度拉開5比2優勢，不過茲維列夫發揮韌性，連拿了5局，反以7比5結束這一盤，總盤數2比1領先。

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title #RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2024

令人沒想到的是，眼看已經扭轉氣勢的茲維列夫接下來2盤顯得氣力放盡，以1比6、2比6連輸了2盤，艾卡拉茲在歷時4小時19分鐘的比賽後，以總盤數3比2後來居上，如願奪下個人首座法網冠軍，他也是全新的火槍手盃得主，史上最年輕在硬地、草地和紅土3項大滿貫賽事都奪冠的球員。

21-YEAR-OLD CARLOS ALCARAZ BECOMES THE YOUNGEST MAN TO WIN A MAJOR FINAL ON ALL THREE SURFACES pic.twitter.com/HKEQcIWyJk — ESPN (@espn) June 9, 2024

自2005年以來，僅5人拿過法網冠軍，分別是14冠的「紅土之王」納達爾、3冠的塞爾維亞球王喬科維奇(Novak Djokovic)，以及各拿下1冠的瑞士天王費德勒(Roger Federer)、瑞士名將瓦林卡(Stan Wawrinka)和今年的艾卡拉茲。

▲▼西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲贏得生涯首座法網冠軍。（圖／路透）