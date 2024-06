快訊／21歲「小蠻牛」贏得法網首冠！史上最年輕3項大滿貫都封王

記者游郁香/綜合報導

法網男單決賽9日晚間登場,由第3種子「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)對決德國第4種子茲維列夫(Alexander Zverev),兩人都沒在羅蘭加洛斯球場封王過,雙方大戰4小時又19分鐘,「小蠻牛」以6比3、2比6、5比7、6比1、6比2贏得首座火槍手盃,成為史上最年輕在3項大滿貫賽都稱王的球員。

21歲的艾卡拉茲已握有2座大滿貫金盃,他分別在2022年美網、2023年溫網奪冠,被視為西班牙「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)接班人的他,力拚生涯首座火槍手盃。對手27歲的德國名將茲維列夫,2年前打進法網4強時遭逢「驚悚踝傷」,為了救球扭斷3條右腳踝韌帶,從重傷中重生的他,則在尋求個人首個大滿貫冠軍。

▲西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲擊敗德國第4種子茲維列夫,贏得生涯首座法網冠軍。(圖/路透)

茲維列夫已連4年挺進法網4強,今年首度晉級決賽,他生涯對戰艾卡拉茲保有5勝4敗些微優勢,但在紅土賽場以1勝2敗落後。茲維列夫此役以連2次雙發失誤開局,首局就被破發,他隨即在第2局回破,第3局再保發,取得2比1領先。

不過茲維列夫受制於艾卡拉茲強力的一發與正拍威力,接著被對方連保帶破以3比2反超。「小蠻牛」首盤3度破發,以6比3先下一城。茲維列夫次盤及時回穩,雙方前4局互保後,他在第5局成功破發,接著再辛苦保發,以4比2領先,下一局再靠著艾卡拉茲的雙發失誤再次破發,以6比2扳平戰局。

兩人第3盤形成激戰,前5局互保後,艾卡拉茲第6局率先破發,一度拉開5比2優勢,不過茲維列夫發揮韌性,連拿了5局,反以7比5結束這一盤,總盤數2比1領先。

The moment Carlos Alcaraz won his first Roland-Garros title #RolandGarros pic.twitter.com/a57JqQMJ1O

令人沒想到的是,眼看已經扭轉氣勢的茲維列夫接下來2盤顯得氣力放盡,以1比6、2比6連輸了2盤,艾卡拉茲在歷時4小時19分鐘的比賽後,以總盤數3比2後來居上,如願奪下個人首座法網冠軍,他也是全新的火槍手盃得主,史上最年輕在硬地、草地和紅土3項大滿貫賽事都奪冠的球員。

21-YEAR-OLD CARLOS ALCARAZ BECOMES THE YOUNGEST MAN TO WIN A MAJOR FINAL ON ALL THREE SURFACES pic.twitter.com/HKEQcIWyJk