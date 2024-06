球后斯威雅蒂法網3連霸　化身「紅土女王」追上小威神紀錄

▲斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

波蘭籍世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)出戰法網女單決賽,在歷經1小時8分鐘後,斯威雅蒂以6比2、6比1擊敗義大利好手保莉妮(Jasmine Paolini),斯威雅蒂連續三年在羅蘭高地上奪下法網冠軍,同時也是個人第五座大滿貫冠軍,賽後也寫下諸多紀錄。

(????????????'???? ????????????????????????????) @iga_swiatek captures her fifth Grand Slam title, and her fourth in Paris after defeating Paolini in straight sets!#RolandGarros pic.twitter.com/v5aXAW5lt4