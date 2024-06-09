球后斯威雅蒂法網3連霸　化身「紅土女王」追上小威神紀錄

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）出戰法網女單決賽，在歷經1小時8分鐘後，斯威雅蒂以6比2、6比1擊敗義大利好手保莉妮（Jasmine Paolini），斯威雅蒂連續三年在羅蘭高地上奪下法網冠軍，同時也是個人第五座大滿貫冠軍，賽後也寫下諸多紀錄。

(????????????'???? ????????????????????????????) @iga_swiatek captures her fifth Grand Slam title, and her fourth in Paris after defeating Paolini in straight sets!#RolandGarros pic.twitter.com/v5aXAW5lt4 [廣告]請繼續往下閱讀... June 8, 2024

首盤保莉妮破發成功取得2比1領先後，當今「紅土女王」斯威雅蒂就展現統治級的表現，靠著良好接發以及優秀的底線進攻，跨盤連下10局，一度取得6比2、5比0遙遙領先，隨後保莉妮保發得手，斯威雅蒂在發球勝賽局中把握冠軍點，最終就以直落兩盤的成績奪下冠軍，完成法網三連霸的壯舉。

「這輪比賽從開始到最後都非常超現實，我在每場比賽中都表現地越來越好。」斯威雅蒂賽後受訪時說道，「我真的為自己感到驕傲，因為外界對我的期望顯然相當高，壓力也是如此，我很高興我努力去做，我已經準備好應對所有這一切。是的，而且我可以贏」。

「事實上，在決賽期間有時會有很大的壓力，我認為這是一場非常好的比賽。我一開始就被破發了，所以比賽可能並不完美，我認為考慮到所有這些事實和壓力，這並不像帳面成績上看來那麼容易。」

此戰斯威雅蒂也創下諸多紀錄，她在2020、2022、2023、2024年第4度在法網封后，成為網球公開年代達成此成就年紀最小的女單選手，也是唯一25歲前完成的球星。算上2022年美國公開賽冠軍，斯威雅蒂也是首位1990年後出生就贏得5座大滿貫金盃的球員。

完成法網三連霸後，斯威雅蒂成了自小威廉斯（Serena Williams） 2012-14連三年贏得美網冠軍後，第一位在任何大滿貫賽事中連續三屆奪冠的女性；也是自2005-07年海寧（Justine Henin）以來，第一位在法網連續三次奪冠的女單選手。