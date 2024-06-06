大爆冷門！保莉妮擊敗世界第4萊巴基那　首度晉級法網4強

▲保莉妮（Jasmine Paolini）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

世界排名第15、義大利網球女將保莉妮（Jasmine Paolini）出戰法網女單四強，在鏖戰2小時3分鐘後，保莉妮6比2、4比6、6比4三盤爆冷擊敗世界排名第四的哈薩克名將萊巴基那（Elena Rybakina），保莉妮生涯首度闖進大滿貫四強，寫下個人紀錄。

Jasmine Paolini broke new ground by advancing to a first career Slam semifinal with her defeat of Elena Rybakina in three sets.



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開賽保莉妮狀態火熱，憑藉著出色的接發球，首局就破發成功取得2比0領先，隨後持續保持火燙手感，以6比2拿下第一盤。次盤萊巴基那在3比4落後時狀況及時回穩，一口氣連奪三局，以6比4拿下第二盤，比賽進入到決勝盤。

在第三盤中戰況膠著，雙方戰至4比4後，保莉妮在第九局靠著一記強勁的正拍回記成功取得關鍵破發，第十局保莉妮在自己的發球勝賽局中表現出色，強勁的發球也讓萊巴基那回擊出界，比賽結束。保莉妮如願扳倒世界排名第四的萊巴基那，職業生涯首闖大滿貫賽事4強，對手則為爆冷殺出的俄國17歲天才少女安德烈耶娃（Mirra Andreeva）。

「這是一場非常艱難的比賽，我認為我在第一盤有點過於情緒化了，」保莉妮賽後說道。「但後來我對自己說，好吧，這很好，她是一位偉大的冠軍，所以這可能會發生，只要戰鬥，努力保持在那裡，努力擊中每一個球。最後它成功了，我在這裡，我贏了！」