大爆冷門！保莉妮擊敗世界第4萊巴基那　首度晉級法網4強

▲保莉妮(Jasmine Paolini)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

世界排名第15、義大利網球女將保莉妮(Jasmine Paolini)出戰法網女單四強,在鏖戰2小時3分鐘後,保莉妮6比2、4比6、6比4三盤爆冷擊敗世界排名第四的哈薩克名將萊巴基那(Elena Rybakina),保莉妮生涯首度闖進大滿貫四強,寫下個人紀錄。

Jasmine Paolini broke new ground by advancing to a first career Slam semifinal with her defeat of Elena Rybakina in three sets.



