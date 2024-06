跨場連續三盤6比0！　球后斯威雅蒂愜意闖法網四強

▲斯威雅蒂(Iga Swiatek)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

波蘭籍世界球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)出戰法網女單八強,在短短的62分鐘後就以6比0、6比2擊敗去年溫網冠軍、五號種子的捷克名將萬卓索娃(Marketa Vondrousova),賽後不僅將自己的法網連勝場次推進到19連勝,更是達成跨場次連續三盤6比0的壯舉,寫下個人紀錄。

Polish star Iga Swiatek beats Czech Marketa Vondrousova 6-0 6-2 in just (63) minutes to qualify for her fourth semi-final at Roland Garros.#RolandGarros pic.twitter.com/YZaDYfOxI8