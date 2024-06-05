跨場連續三盤6比0！　球后斯威雅蒂愜意闖法網四強

▲斯威雅蒂（Iga Swiatek）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

波蘭籍世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）出戰法網女單八強，在短短的62分鐘後就以6比0、6比2擊敗去年溫網冠軍、五號種子的捷克名將萬卓索娃（Marketa Vondrousova），賽後不僅將自己的法網連勝場次推進到19連勝，更是達成跨場次連續三盤6比0的壯舉，寫下個人紀錄。

Polish star Iga Swiatek beats Czech Marketa Vondrousova 6-0 6-2 in just (63) minutes to qualify for her fourth semi-final at Roland Garros.#RolandGarros pic.twitter.com/YZaDYfOxI8 [廣告]請繼續往下閱讀... June 5, 2024

首盤斯威雅蒂開局狀態神勇，連續三次破掉萬卓索娃的發球局同時保住自己的三個發球局，斯威雅蒂利用強大的接發以及優秀的一發得分率，打的對手一點脾氣都沒有，第一盤斯威雅蒂以6比0拿下。

次盤萬卓索娃在首個發球局中成功保發，隨後雙方戰至1比1，第三局萬卓索娃30比0領先並得到首次破發機會，無奈斯威雅蒂利用一記精準的二發反手小球化解破發點並成功保發，最終以6比2再下一城，僅花62分鐘就晉級四強，對手將是美國「天才少女」高芙（Coco Gauff）。

「可能是我在羅蘭加斯洛打過最好的一場比賽，」斯威雅蒂賽後受訪時說道，「我很高興我的比賽每天都變得越來越好，我今天感到非常自信」。

Mood when you've won 19 in a row in Paris#RolandGarros pic.twitter.com/b1pTZwFn64 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 4, 2024

在前一輪的比賽中，斯威雅蒂以6比0、6比0擊敗波塔波娃（Anastasia Potapova），八強首盤又以6比0拿下，斯威雅蒂連續三盤6比0也寫下個人新紀錄，上一位達成此成就的是坐擁23座大滿貫單打冠軍得主、前世界球后，2011年的小威廉斯（Serena Williams）。