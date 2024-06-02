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打造新世代「最強中華男籃」　籃協邀游艾喆、陳將双等28人培訓

▲▼籃協邀請28位新生代好手培訓，希望打造新世代最強中華男籃。（圖／籃協提供）

▲籃協邀請28位新生代好手培訓，希望打造新世代最強中華男籃。（圖／籃協提供）

記者游郁香／綜合報導

籃協1日至9日一連9天在黎明技術學院展開「菁英潛力男子籃球培訓計劃」，本計劃分成兩個階段，由義大利籍教練圖齊統籌安排，邀請國內外大專院校頂尖的教練及好手共同參與，目標建構下一個世代的中華隊，以及培養教練團和選手更好的戰術系統以及個人技巧的提升。

▲▼籃協邀請28位新生代好手培訓，希望打造新世代最強中華男籃。（圖／籃協提供）

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▲▼義大利籍教練圖齊與助教團。（圖／籃協提供）

▲▼籃協邀請28位新生代好手培訓，希望打造新世代最強中華男籃。（圖／籃協提供）

籃協召集的新生代好手共有28人，包括政大游艾喆、吳志鍇、宋昕澔、世新陳將双、張俊生及旅外球員；教練團則以圖奇領銜，助教陣容則有陳子威、劉孟竹、楊哲宜等名教練。

▲▼籃協邀請28位新生代好手培訓，希望打造新世代最強中華男籃。（圖／籃協提供）

▲▼籃協邀請28位新生代好手培訓。（圖／籃協提供）

▲▼籃協邀請28位新生代好手培訓，希望打造新世代最強中華男籃。（圖／籃協提供）

圖奇表示，非常感謝籃協這次的籌備，很榮幸能夠有這個機會進行大專菁英潛力選手培訓計畫，參加的選手都是UBA 好手還有台灣旅外球員，期望能在這次的集訓中，建立基礎攻守體系，與台灣大專教練共同開發出訓練系統外，還能更瞭解台灣優秀選手的特質。

圖奇也提到，這次的集訓主軸是 NEXT，NEXT 代表Future，未來的發展，代表開始為國家隊的未來進行規劃與準備，NEXT也代表了 NEXT Generation，目標能培育出更多年輕世代的優秀選手，銜接國家隊。

圖奇也勉勵這次參加集訓的所有選手，NEXT也是代表了自己，每位選手都能持續強化自己，成就未來更好的自己。

菁英潛力選手培訓計畫在第一階段集訓完成後會擇優錄取表現最佳的16人進入8月中旬所舉辦的第二階段的集訓，並接續參加跨聯盟籃球邀請賽作為最後的成果驗收。

28人名單如下

政治大學
游艾喆
宋昕澔
王凱裕
吳志鍇

國立體育大學
陳力生
黃偉程
胡晉豪

台灣藝術大學
余維豪
喬納森

虎尾科技大學
王鈞聖
劉建平

台灣師範大學
魏芃禾
林韋愷

輔仁大學
潘建宏
江均

世新大學
李盛新
陳將双
張俊生

健行科大
楊皓祥
劉丞勳
史魯齊

黎明科技大學
張佑齊
王晟霖

台灣體育大學
郭俊言

旅外
傅友
黃宙騏
金秉昱

HBL
謝銘駿

關鍵字： 籃協中華男籃游艾喆

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