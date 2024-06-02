台南Josh又要來了！富邦悍將「友好市集」端午節熱鬧登場

▲友好市集。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

端午節新莊城堡市集盛大開幕，邀請棒球YouTuber台南Josh與電影《我想和你在一起》主角群共襄盛舉。

端午佳節，新莊城堡「友好市集」將於6月10日盛大開幕，超過20個攤位將在新莊棒球場集結，提供各式各樣的商品與美食。其中，棒球YouTuber台南Josh將來到市集現場，與粉絲進行近距離互動簽書見面會。此外，即將於7月5日上映的電影《我想和你在一起》主角群林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫也將來到新莊棒球場，與球迷共享歡樂。

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新莊城堡「友好市集」將提供各式各樣風格類型的攤位，包括手作小物、造型汽球、植物盆栽、水晶飾品、果乾農產以及各式美食，場外舞台還將邀請街頭藝人黃裕庭駐唱表演。而棒球YouTuber台南Josh也將帶著新書來到市集，並舉辦簽書見面會，當日購買Josh新書的球迷，還可以獲得悍將APP點數10點。台南Josh今年開始成為悍將APP會員，也曾到悍將主場看比賽成為話題，透過這次活動也將再度降臨悍將主場。

此外，電影《我想和你在一起》的主演演員林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫將來到新莊棒球場獻出開球初體驗，讓球迷感受青春的美好。端午節當天，市集還將提供「有好工藝-端午香包手作體驗」，球迷只需透過悍將APP兌換體驗資格，即可體驗製作悍將專屬香包。主題日進場的球迷朋友，還可以獲得Tempo抗菌倍護乾濕MINI隨手包一份。