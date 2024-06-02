運動雲

>

台南Josh又要來了！富邦悍將「友好市集」端午節熱鬧登場

▲友好市集。（圖／富邦悍將提供）

▲友好市集。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

端午節新莊城堡市集盛大開幕，邀請棒球YouTuber台南Josh與電影《我想和你在一起》主角群共襄盛舉。

端午佳節，新莊城堡「友好市集」將於6月10日盛大開幕，超過20個攤位將在新莊棒球場集結，提供各式各樣的商品與美食。其中，棒球YouTuber台南Josh將來到市集現場，與粉絲進行近距離互動簽書見面會。此外，即將於7月5日上映的電影《我想和你在一起》主角群林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫也將來到新莊棒球場，與球迷共享歡樂。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新莊城堡「友好市集」將提供各式各樣風格類型的攤位，包括手作小物、造型汽球、植物盆栽、水晶飾品、果乾農產以及各式美食，場外舞台還將邀請街頭藝人黃裕庭駐唱表演。而棒球YouTuber台南Josh也將帶著新書來到市集，並舉辦簽書見面會，當日購買Josh新書的球迷，還可以獲得悍將APP點數10點。台南Josh今年開始成為悍將APP會員，也曾到悍將主場看比賽成為話題，透過這次活動也將再度降臨悍將主場。

此外，電影《我想和你在一起》的主演演員林映彤、黃宏軒、涂善存、席惟倫將來到新莊棒球場獻出開球初體驗，讓球迷感受青春的美好。端午節當天，市集還將提供「有好工藝-端午香包手作體驗」，球迷只需透過悍將APP兌換體驗資格，即可體驗製作悍將專屬香包。主題日進場的球迷朋友，還可以獲得Tempo抗菌倍護乾濕MINI隨手包一份。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民

「黃仁勳旋風」中職湧近3萬人破紀錄！穿93號開球背後故事超勵志

「黃仁勳旋風」中職湧近3萬人破紀錄！穿93號開球背後故事超勵志

台北戰神預告將有超狂補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

台北戰神預告將有超狂補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的

三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的

球探到場大失分　古林睿煬：沒太大差別，剛好亂流

球探到場大失分　古林睿煬：沒太大差別，剛好亂流

黃仁勳大巨蛋開球加持　象龍戰29688人刷新中職紀錄

黃仁勳大巨蛋開球加持　象龍戰29688人刷新中職紀錄

林泓育2分砲、馮健庭關鍵美技　樂天9比5擊敗台鋼

林泓育2分砲、馮健庭關鍵美技　樂天9比5擊敗台鋼

「跨欄」當下瞬間判斷　平野笑：腿短不是那麼好跨

「跨欄」當下瞬間判斷　平野笑：腿短不是那麼好跨

9下化解滿壘險勝！餅總：心驚膽跳　林佳緯代打追平安賭對了

9下化解滿壘險勝！餅總：心驚膽跳　林佳緯代打追平安賭對了

林襄15秒狂晃片被挖出 性感馬甲襯托渾圓北半球!

熱門新聞

快訊／大谷達成大聯盟生涯百轟百盜　日本球員第二人

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光！「球來就簽」風格超親民

「黃仁勳旋風」中職湧近3萬人破紀錄！穿93號開球背後故事超勵志

台北戰神預告將有超狂補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

三壘打「還跑得動」　張志豪炒氣氛：這是學長該做的

球探到場大失分　古林睿煬：沒太大差別，剛好亂流

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷大聯盟百轟百盜　日本第二人

2黃仁勳大巨蛋開球花絮曝！球來就簽超親民

3黃仁勳現身中職開球！穿93號背後故事曝

4戰神預告補強　黃萬隆喊話爭取馬建豪

5三壘打還跑得動　張志豪：該做的

最新新聞

1大谷百盜達陣　道奇4比1擊退落磯

2湖人留住今年17順位有利選詹皇之子？

3費城人王牌遭強襲球擊中傷退！

4達比修有受傷！　教士先發受衝擊

5茲韋列夫連7年闖進法網16強

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

#黃仁勳 初登大巨蛋開球　致詞秀台語：我很緊張

黃仁勳穿味全93號球衣開球　葉君璋總教練親自陪同練習

味全龍比賽輝達創辦人黃仁勳開球_2機正面

味全龍比賽輝達創辦人黃仁勳開球

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366