唐西奇歡慶「真愛」皇馬歐冠封王　38歲魔笛不敗神紀錄媲美喬丹

▲獨行俠金童唐西奇慶祝「真愛」皇馬歐冠封王。(圖/記者游郁香製)

記者游郁香/綜合報導

西甲豪門皇家馬德里今(2)日贏得隊史第15座歐冠金盃,生涯從皇馬籃球隊發跡的NBA「金童」唐西奇(Luka Doncic)在社群媒體上發文慶祝,還貼出印有自己與女兒加布里埃拉(Gabriela)名字的皇馬球衣。唐西奇19歲時就率皇馬贏得西甲和歐冠冠軍,如今25歲的他有望迎來生涯首座NBA總冠軍。

皇馬是歐冠史上奪冠次數最多的球隊,這支西甲豪門今日在歐冠決賽以2比0擊退德國勁旅多特蒙德,第15度捧起大耳朵盃,其中2度率克羅埃西亞奪下世界盃前3名的38歲中場大師莫德里奇(Luka Modric),生涯6次打進歐冠決賽從未失手。

Two legends who NEVER failed at the biggest stage



Michael Jordan is 6-0 in the NBA Finals



Luka Modric is 6-0 in the Champions League Finals pic.twitter.com/CgUXlUQfk9