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唐西奇歡慶「真愛」皇馬歐冠封王　38歲魔笛不敗神紀錄媲美喬丹

▲▼獨行俠金童唐西奇慶祝「真愛」皇馬歐冠封王。（圖／記者游郁香製）

▲獨行俠金童唐西奇慶祝「真愛」皇馬歐冠封王。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

西甲豪門皇家馬德里今(2)日贏得隊史第15座歐冠金盃，生涯從皇馬籃球隊發跡的NBA「金童」唐西奇(Luka Doncic)在社群媒體上發文慶祝，還貼出印有自己與女兒加布里埃拉(Gabriela)名字的皇馬球衣。唐西奇19歲時就率皇馬贏得西甲和歐冠冠軍，如今25歲的他有望迎來生涯首座NBA總冠軍。

皇馬是歐冠史上奪冠次數最多的球隊，這支西甲豪門今日在歐冠決賽以2比0擊退德國勁旅多特蒙德，第15度捧起大耳朵盃，其中2度率克羅埃西亞奪下世界盃前3名的38歲中場大師莫德里奇(Luka Modric)，生涯6次打進歐冠決賽從未失手。

美國媒體《ClutchPoints》讚嘆「魔笛」與籃球之神喬丹(Michael Jordan)一樣，在職業場上最大舞台都保持不敗金身，喬丹6度挺進NBA總冠軍賽也都封王。

▲▼獨行俠金童唐西奇貼出印有自己與女兒名字的皇馬球衣。（圖／翻攝自IG）

▲獨行俠金童唐西奇貼出印有自己與女兒名字的皇馬球衣。（圖／翻攝自IG）

13歲時被皇馬籃球隊招攬入隊的NBA「金童」唐西奇，在社群媒體上發文慶祝他至今依舊深愛的老東家贏得歐冠冠軍。唐西奇16歲就代表皇馬1線隊出賽，以16歲2個月又2天成為隊史「最年輕」登上職業賽場的球員，他也是西甲史上第3年輕的球員。

替皇馬1線隊征戰的4季，唐西奇獲得無數的榮耀，包括3屆西甲聯賽冠軍、2018年歐洲聯賽冠軍，並獲頒該年西甲聯賽與歐洲聯賽最有價值球員，當時他年僅19歲；現年25歲的他本周剛率獨行俠奪下NBA西區冠軍，奪下西冠MVP，距離生涯首座歐布萊恩金盃只差4勝。

關鍵字： 足球皇馬歐冠NBA獨行俠唐西奇

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