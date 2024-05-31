玉山盃／19支美日職球隊聚焦　蕭齊、林鉑濬飆破150公里

▲玉山盃新北市蕭齊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃新北市首戰與台北市交手，新北市4位投手表現都相當吸引球探關注，其中蕭齊與林鉑濬都飆破150公里，左投陳霆豪也再創生涯最速148公里。

玉山盃本場新北市賽事，吸引美職巨人、紅襪、洋基、道奇、響尾蛇、海盜、光芒、教士、小熊、釀酒人、太空人、費城人、老虎、水手及紅人等15隊，日職樂天金鷲、西武獅、軟銀鷹與日本火腿等4隊，以及中職6隊派球探到場，部分球隊也有高層特地來台親自觀察球員，也有機會在本周末到中職比賽觀察本土強投古林睿煬與徐若熙先發的比賽。

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新北市先發左投陳霆豪主投2.2局，奪4次三振，失1分。從去年黑豹旗開始達到145公里，這半年來球速穩定成長，集訓期間最快達到147公里。陳霆豪聽聞此戰最快球速再增加1公里，他相當興奮並表示，「近期調整投球機制，但還需要把控球練好，放球點也比較固定一點，但今天控球不佳，要找防護員看看問題在哪。」

陳霆豪目前握有的變化球路以曲球及滑球為主，還有指叉球。他透露，此戰指叉球控制力較差，因此今天沒有投出來。

新北市總教練鄭志強則說，「陳霆豪開局表現還OK，剛剛換下來有中暑情況，賽前有提醒他別太在意球速，要把比賽節奏做好，他今天有些急躁。」

畢業在即，中職選秀與旅外抉擇中，陳霆豪坦言，「目前穩定性不夠，看升上大學能不能再提升，不管能不能旅外都以穩定性為重。」

蕭齊中繼2.1局，奪3次三振，無失分；林鉑濬中繼1局掉1分，兩位火球男都突破150公里，陳睦衡後援2局，未被敲出安打，無失分拿下勝投，表現也很精彩。蕭齊登板時展現堅定的眼神，鄭志強表示，「看到他表情很有自信，有提醒他別太亢奮，暴投後有回穩，畢竟是生涯最後一次玉山盃，希望他好好表現。」

林鉑濬開賽前一周，在集訓時踩空扭傷左腳，因此休息數日有所影響，透過第一場登板讓他調整，原本曾偉喆也在此戰登板名單之列，不過因為延長賽需要內野守備，陳睦衡守備能力佳，因此讓他繼續投下去。鄭志強透露，「會再找機會讓曾偉喆登板調整。」

▲玉山盃新北市陳霆豪。（圖／中華棒協提供）