玉山盃／下勾陳世展先發5局失1分　林泊廷猛打4安率台東縣扣倒勝

▲陳世展。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／新北報導

玉山盃台東縣與嘉義市在A組敗部賽事交手，下勾投手陳世展主投5局僅失1分領軍，隊友火力支援，以11比1提前於6局扣倒獲勝。

台東縣開路先鋒馬承恩首打席掃二壘安打開路，利用對方守備失誤攻下1分，3局上朱盟也敲二壘安打帶動，黃靖哲高飛犧牲進帳1點，4局上8、9兩棒吳東霖、林泊廷連線追加2分，關鍵6局上利用對方單局3保送、1失誤，吳東霖、林泊廷再次連續安打串鏈攻勢，灌進7分大局奠定勝基。

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台東縣前一戰以1比3不敵彰化縣，進入敗部賽事背水一戰，總教練陳峰岳表示，「第一場比賽較慢進入狀況，今天有比昨天好一點，掉到敗部希望能讓打者多累積一些打數，盡快調整回來。」林泊廷前一戰扛第四棒表現不理想，此戰被調整到第九棒單場4安打，貢獻1打點、2得分。

陳世展主投5局被敲4安打，奪4次三振，僅失1分，陳峰岳表示，「從4月初東岸聯盟表現不錯，除了能有讓打者敲滾地球的特質之外，三振能力大幅進步，利用各種球路製造速差，直球下墜時間拉長，也讓打者更難掌握。」

陳世展透露，前一戰投1.2局調整，睡前把心靜下來準備這場關鍵比賽。此戰面對嘉義高中所代表的嘉義市，由於黑豹旗曾輸給嘉中，也是陳世展先發，玉山盃再度碰頭更期待能再次對決。他表示，「高三學長都在，輸一場就沒了，加上黑豹旗曾輸過，更想報仇。」此戰最快球速131公里，下墜軌跡也增加，三振率隨之提高。