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直落三過關！　喬科維奇連續19年闖進法網第三輪　

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天（31日）凌晨出戰法網男單次輪，終場以6比4、6比1、6比2擊敗西班牙名將巴耶納（Roberto Carballés Baena），本屆法網二連勝，達成連續第19年晉級法網球男單32強的紀錄。

開賽雙方互破一次後，喬科維奇提高自己在底線回擊的表現，最終在盤末第十局把握機會完成頭尾雙破，首盤喬科維奇以6比4拿下。次盤喬帥狀態依舊維持高檔，以乾淨利落的發球和強而有力的接發，馬上取得第二盤4比0的雙破發領先優勢，第二盤以6比1拿下。

決勝盤喬科維奇沒有遭遇太大麻煩，在賽末點中巴耶納的回擊掛網也宣告比賽結束，終場喬帥就以直落三盤的成績收下比賽勝利，連續第19年晉級法網球男單32強。

「我很高興自己能直落三盤通過前兩輪考驗，首盤剛開始我就再次遭受挑戰，他打得很好，侵略性十足。我花了點時間才找到擊球手感，還好首盤關鍵破發拿下後，第2、3盤就照我的方式進行。」喬帥賽後受訪時說道，「我在掌控比賽，做著正確的事情，我必須感到滿意，接下來的比賽只會變的更加艱難，在大滿貫賽事中能有這樣的感覺和表現是令人愉快的」。

去年喬帥在四大賽中豪奪三座大滿貫，以生涯24座大滿貫創造歷史，但本季至今一冠難求，今年法網喬科維奇必須打進最終決賽才能力保球王頭銜，否則將被義大利二號種子辛納（Jannik Sinner）超越。至於第三輪對手將是穆塞蒂（Lorenzo Musetti）。
 

關鍵字： 法網喬科維奇

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