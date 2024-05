直落三過關！　喬科維奇連續19年闖進法網第三輪　

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)今天(31日)凌晨出戰法網男單次輪,終場以6比4、6比1、6比2擊敗西班牙名將巴耶納(Roberto Carballés Baena),本屆法網二連勝,達成連續第19年晉級法網球男單32強的紀錄。

開賽雙方互破一次後,喬科維奇提高自己在底線回擊的表現,最終在盤末第十局把握機會完成頭尾雙破,首盤喬科維奇以6比4拿下。次盤喬帥狀態依舊維持高檔,以乾淨利落的發球和強而有力的接發,馬上取得第二盤4比0的雙破發領先優勢,第二盤以6比1拿下。

決勝盤喬科維奇沒有遭遇太大麻煩,在賽末點中巴耶納的回擊掛網也宣告比賽結束,終場喬帥就以直落三盤的成績收下比賽勝利,連續第19年晉級法網球男單32強。

