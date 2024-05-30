玉山盃／張趙紘敲本屆大會首轟　衛冕軍桃園市11比0扣倒旗開得勝

▲玉山盃桃園市張趙紘。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／桃園報導

玉山盃全國青棒錦標賽30日開打，「衛冕軍」桃園市首戰面對屏東縣發揮強大火力，包含張趙紘3分砲在內，全場11支安打狙擊對手，最終以11比0提前於5局搶下勝利。

桃園市1局下就展開一輪猛攻，曾聖安、王興楷連續安打，柯敬賢選到保送，形成滿壘，江庭毅掃出安打進帳1分，張趙紘挨觸身球保送擠回1分，胡振利補上二壘安打追加2分，單局灌6分下馬威。

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桃園市3局下由周柏恩長打開路，利用短打推進到三壘，全紹凱敲高飛犧牲打再下一城。4局下打線再度發揮，兩保送後，張趙紘轟左外野3分砲，周柏恩、黃天賜安打延續攻勢，曾聖安執行戰術添加1分。

哀宥宇主投3局，被敲3安打，有3次保送，奪3次三振，無失分，拿下勝投。張耀允、吳祉恩接替2局也無失分。桃園市總教練吳柏宏表示，「這是第一場比賽，哀宥宇控球還需要加強，控球加強的話才有信心全力投球，可以發揮球速。」

張趙紘展現長打火力，轟出大會首轟，前一次開轟已經是木棒聯賽，吳柏宏說，「一直在鼓勵他發揮長打，前兩打席有點想太多，提醒他是有力量打者，所以投手面對他一定會投邊邊角角變化球，最後有鎖定到變化球。」此外，張趙紘單場進帳4打點，曾聖安猛打賞，貢獻1打點、1得分，表現也很亮眼。吳柏宏點評打擊表現，「兩好球後都有適時一擊。」