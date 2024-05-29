到場觀戰納達爾比賽　喬帥：他感覺明年還想再戰

▲納達爾（Rafael Nadal）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在首輪直落三晉級次輪後，被記者問到前一天現身羅蘭.加洛斯球場觀戰納達爾（Rafael Nadal）的比賽，喬帥提到自己跟眾多球迷一樣，認為該役不一定是納達爾在紅土大滿貫的最後一舞。

這場比賽納達爾拚盡全力，但還是以連失三盤的成績遭四號種子、德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）擊敗，雖然尚未正式宣布，納達爾也沒有把話說死，不過本屆極有可能就是他在法網羅蘭加洛斯的最後一舞。當天網壇眾星雲集，除了球王喬科維奇外，女單球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、西班牙前球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、地主好手賈西亞（Caroline Garcia）、科內特（Alizé Cornet）也在場觀戰，一同見證紅土傳奇。

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When Djokovic (#1 in men’s single), Alcaraz (#3 in men’s single), and Swiatek (#1 in women’s single) come to see what could be your last match at the French Open you understand you are a legend. Chapeau Rafa Nadal pic.twitter.com/ggYntCVlmU — Matteo Franceschetti (@m_franceschetti) May 27, 2024

喬科維奇晉級第二輪後，對於媒體說到「納達爾明年還想續戰」時也表示同意，「看起來是這樣沒錯，我覺得比起先前在羅馬、巴塞隆納，他這場的表現非常好、把水準提高不少。」

喬帥接著表示，納達爾雖然是以直落三的成績吞敗，但其實第二、三盤相當接近，第三盤還一度率先破發取得2比0領先，若贏下其中一盤，比賽可能會是不同走向，只是運氣比較不好、首輪就遇到茲韋列夫，「茲韋列夫的狀態相當好、他剛在羅馬拿下冠軍，發球非常出色，當他狀態好時真的非常難對付」。

Novak Djokovic is in the house watching Nadal play Zverev. pic.twitter.com/YwmH4y964z — Danny (@DjokovicFan_) May 27, 2024

納達爾下週將年滿38歲，他因為臀部問題缺席了2023年賽季大部分的比賽，今年納達爾的複出也受到多種傷勢的阻礙。納達爾在比賽後表示，如果他仍然享受比賽，他就會繼續打球。

「兩年來，我的身體就像一片叢林，你不知道會發生什麼。有一天我醒來，發現一條蛇在咬我。另一天，又是一隻老虎，」納達爾開玩笑的說道。「我一直在與我經歷的所有事情作鬥爭，我感覺已經準備好了，我想如果有必要的話，明天我會準備好再次參加比賽，但現在，我需要做好準備、需要理清思路，看看新的賽程安排如何，先為奧運會做好準備」。