到場觀戰納達爾比賽　喬帥：他感覺明年還想再戰

▲納達爾(Rafael Nadal)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)在首輪直落三晉級次輪後,被記者問到前一天現身羅蘭.加洛斯球場觀戰納達爾(Rafael Nadal)的比賽,喬帥提到自己跟眾多球迷一樣,認為該役不一定是納達爾在紅土大滿貫的最後一舞。

這場比賽納達爾拚盡全力,但還是以連失三盤的成績遭四號種子、德國名將茲韋列夫(Alexander Zverev)擊敗,雖然尚未正式宣布,納達爾也沒有把話說死,不過本屆極有可能就是他在法網羅蘭加洛斯的最後一舞。當天網壇眾星雲集,除了球王喬科維奇外,女單球后斯威雅蒂(Iga Swiatek)、西班牙前球王艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)、地主好手賈西亞(Caroline Garcia)、科內特(Alizé Cornet)也在場觀戰,一同見證紅土傳奇。

When Djokovic (#1 in men’s single), Alcaraz (#3 in men’s single), and Swiatek (#1 in women’s single) come to see what could be your last match at the French Open you understand you are a legend. Chapeau Rafa Nadal pic.twitter.com/ggYntCVlmU