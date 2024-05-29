運動雲

>

到場觀戰納達爾比賽　喬帥：他感覺明年還想再戰

▲納達爾（Rafael Nadal）。（圖／達志影像／美聯社）

▲納達爾（Rafael Nadal）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）在首輪直落三晉級次輪後，被記者問到前一天現身羅蘭.加洛斯球場觀戰納達爾（Rafael Nadal）的比賽，喬帥提到自己跟眾多球迷一樣，認為該役不一定是納達爾在紅土大滿貫的最後一舞。

這場比賽納達爾拚盡全力，但還是以連失三盤的成績遭四號種子、德國名將茲韋列夫（Alexander Zverev）擊敗，雖然尚未正式宣布，納達爾也沒有把話說死，不過本屆極有可能就是他在法網羅蘭加洛斯的最後一舞。當天網壇眾星雲集，除了球王喬科維奇外，女單球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、西班牙前球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、地主好手賈西亞（Caroline Garcia）、科內特（Alizé Cornet）也在場觀戰，一同見證紅土傳奇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

喬科維奇晉級第二輪後，對於媒體說到「納達爾明年還想續戰」時也表示同意，「看起來是這樣沒錯，我覺得比起先前在羅馬、巴塞隆納，他這場的表現非常好、把水準提高不少。」

喬帥接著表示，納達爾雖然是以直落三的成績吞敗，但其實第二、三盤相當接近，第三盤還一度率先破發取得2比0領先，若贏下其中一盤，比賽可能會是不同走向，只是運氣比較不好、首輪就遇到茲韋列夫，「茲韋列夫的狀態相當好、他剛在羅馬拿下冠軍，發球非常出色，當他狀態好時真的非常難對付」。

納達爾下週將年滿38歲，他因為臀部問題缺席了2023年賽季大部分的比賽，今年納達爾的複出也受到多種傷勢的阻礙。納達爾在比賽後表示，如果他仍然享受比賽，他就會繼續打球。

「兩年來，我的身體就像一片叢林，你不知道會發生什麼。有一天我醒來，發現一條蛇在咬我。另一天，又是一隻老虎，」納達爾開玩笑的說道。「我一直在與我經歷的所有事情作鬥爭，我感覺已經準備好了，我想如果有必要的話，明天我會準備好再次參加比賽，但現在，我需要做好準備、需要理清思路，看看新的賽程安排如何，先為奧運會做好準備」。

關鍵字： ATP法網喬科維奇納達爾

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／12強棒球賽台灣11／13首戰韓國、11／16戰日本

快訊／12強棒球賽台灣11／13首戰韓國、11／16戰日本

勇士兜售「嚴重衰退」的威金斯　保羅重返快艇重聚哈登？

勇士兜售「嚴重衰退」的威金斯　保羅重返快艇重聚哈登？

灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

在日本很常見嗎？　今永昇太接球摘帽跟主審鞠躬獲讚賞

在日本很常見嗎？　今永昇太接球摘帽跟主審鞠躬獲讚賞

現役「無冕王」是他！　霍佛德打了181場季後賽仍無總冠軍

現役「無冕王」是他！　霍佛德打了181場季後賽仍無總冠軍

灰狼陷0比3絕境！蟻人喊話要創造歷史　「天永遠不會塌下來」

灰狼陷0比3絕境！蟻人喊話要創造歷史　「天永遠不會塌下來」

陳偉殷單局陷亂流勝投飛走　主帥仍讚：證明自己的宰制力

陳偉殷單局陷亂流勝投飛走　主帥仍讚：證明自己的宰制力

「豪」犧牲！　林書豪：團隊手感順我不必強迫自己出手

「豪」犧牲！　林書豪：團隊手感順我不必強迫自己出手

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

熱門新聞

快訊／12強棒球賽台灣11／13首戰韓國、11／16戰日本

勇士兜售「嚴重衰退」的威金斯　保羅重返快艇重聚哈登？

灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝續命　唐斯回神砍25分卻6犯畢業

詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭　七六人也加入天王爭奪戰

唐西奇Logo shot差點四分打！唐斯崩潰　厄文關門戰不敗神話破滅

在日本很常見嗎？　今永昇太接球摘帽跟主審鞠躬獲讚賞

讀者回應

﻿

熱門新聞

112強棒球台灣11/13首戰韓國、11/16日本

2勇士兜售威金斯　保羅可能重返快艇

3灰狼拒絕被橫掃！西冠G4扳回1勝

4詹皇聯手杜蘭特？太陽想組超狂4巨頭

5唐西奇差點四分打！唐斯露崩潰臉

最新新聞

1王柏融下滑　路易士：擊球的選擇

2近新人紀錄　曾子祐：不要成壓力

3徐若熙戰12強？　葉總談銳歐使用

4笠原祥太郎不理想　台鋼評估後勁

5魔鷹頸部不適連休　巫柏葳下二軍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

慶祝「舊金山台灣日」　黃仁勳開球＋蕭美琴祝賀

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

富邦啦啦隊大巨蛋應援開唱　檸檬秀歌喉！雅英湊巧逃過

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

幽默道台人遇地震反應　大馬男：嘴喊身體不動

除毛師教男生洗GG　全程台語＋生動描繪

客人「自備杯子」裝飲料　竟要求幫忙洗：要乾淨點

劉雨柔傳錄影發飆「拒同台楊皓如」　怒還原真相：現場一堆人證！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366