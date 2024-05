喬科維奇延續法網首輪不敗紀錄　打進決賽才能保球王頭銜

▲喬科維奇(Novak Djokovic)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)今天(29日)凌晨出戰法網男單首輪,以6比4、7比6(3)、6比4力退地主好手赫伯特(Pierre-Hugues Herbert),喬帥延續法網男單首輪不敗紀錄,也朝著衛冕之路邁向第一步。

It’s Novak’s night in Paris He powers through his first round 6-4 7-6(3) 6-4 against Herbert @rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/EEMg3hvAdP

首盤喬科維奇以6比4拿下後,次盤地主小將赫伯特開始發威,赫伯特強力的一發和精湛的接發能力在第二盤造成喬帥不少困擾,雙方鏖戰至6比6,在關鍵搶七局時,喬科維奇打出一記刁鑽角度的正拍讓赫伯特回擊掛網,取得總盤數2比0領先。

第三盤喬科維奇不想夜長夢多,在第十局、5比4領先時擊出讓全場驚呼的正拍穿越球逼出賽末點,最後赫伯特發出再見雙發失誤,喬科維奇就以直落三取勝,闖進次輪,對手將是西班牙名將巴耶納(Roberto Carballés Baena)。

Novak Djokovic vs Pierre-Hugues Herbert, their first meeting at Roland-Garros



Check out the highlights by @emirates #RolandGarros pic.twitter.com/QZl7Adx3o8