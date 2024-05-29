喬科維奇延續法網首輪不敗紀錄　打進決賽才能保球王頭銜

▲喬科維奇（Novak Djokovic）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

塞爾維亞世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天（29日）凌晨出戰法網男單首輪，以6比4、7比6（3）、6比4力退地主好手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert），喬帥延續法網男單首輪不敗紀錄，也朝著衛冕之路邁向第一步。

It’s Novak’s night in Paris



He powers through his first round 6-4 7-6(3) 6-4 against Herbert@rolandgarros | #RolandGarros pic.twitter.com/EEMg3hvAdP [廣告]請繼續往下閱讀... May 28, 2024

首盤喬科維奇以6比4拿下後，次盤地主小將赫伯特開始發威，赫伯特強力的一發和精湛的接發能力在第二盤造成喬帥不少困擾，雙方鏖戰至6比6，在關鍵搶七局時，喬科維奇打出一記刁鑽角度的正拍讓赫伯特回擊掛網，取得總盤數2比0領先。

第三盤喬科維奇不想夜長夢多，在第十局、5比4領先時擊出讓全場驚呼的正拍穿越球逼出賽末點，最後赫伯特發出再見雙發失誤，喬科維奇就以直落三取勝，闖進次輪，對手將是西班牙名將巴耶納（Roberto Carballés Baena）。

Novak Djokovic vs Pierre-Hugues Herbert, their first meeting at Roland-Garros



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「在關鍵時刻我覺得自己表現出色，打出精彩的搶七局，保持專注。」喬科維奇賽後表示，「很高興我能有這樣的開局，對自己在場上的感覺也很滿意，相比於前幾周的比賽，我感覺更好、更積極，所以這只是個開始」。

去年喬帥在四大賽中豪奪三座大滿貫，以生涯24座大滿貫創造歷史，但本季至今一冠難求，上周在日內瓦公開賽四強中三盤不敵馬哈奇（Tomas Machac），狀態時好時壞。本屆法網喬科維奇必須打進最終決賽才能力保球王頭銜，否則將被義大利二號種子辛納（Jannik Sinner）超越。