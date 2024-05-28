王維中終於獲得援護笑言差點哭了　舞台、枕頭都讓給學弟黃柏豪

▲味全投打雙雄黃柏豪與王維中。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍28日以8比1擊敗台鋼雄鷹，王維中終於獲得隊友火力援護拿下本季首勝，高雄壽天國小學弟黃柏豪還贊助猛打賞，王維中獲選為MVP，但讓給學弟黃柏豪登上頒獎台，連枕頭都會送給他。

王維中先發投6局，投出101球，其中有65顆好球，被敲7安打，有2次保送，奪3次三振，失1分，防禦率3.86。王維中前一次先發勝得追溯至2022年10月5日，對富邦悍將勝投，相隔601天再以先發角色拿勝投。

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味全首局先得分，在3局下又灌進6分，以7比0開起勝利之門，總教練葉君璋表示，「終於有幫他打分數了，應該是好的開始吧！前幾局用球數偏多，不然可以多投幾局。」王維中也說，「這個分數滿稀有的，差點哭出來。」

隊友在大局後攻下分數，王維中反而在4局上被連續安打掉分，葉總說，「是心態問題，應該繼續以同樣想法去投就好了。」王維中坦言，「在旁邊等比較久，每次大局之後，自己都會稍微亂掉。」

隊友攻下大量分數後，也助王維中突破「5.2局」心魔，他坦言，「前兩局用球數較多，沒想過能投到第6局，只想至少撐到5局結束。」

黃柏豪贊助猛打賞，兩人是差五屆的壽天國小學長、學弟，王維中回母校時都會與他互動，賽後MVP頒獎，王維中以接受治療為由，讓黃柏豪登頒獎台，也是他的生涯初次體驗。王維中說，「他今天打得不錯，我們從國小認識到現在，打者都滿辛苦的。」MVP能獲得贊助商提供的枕頭，王維中也大方表示，「若他想要可以給他，下次他拿MVP再還我。」

黃柏豪3安打猛打賞貢獻2打點，前一次猛打賞得追溯至生涯第一年第二場出賽2021年7月14日，相隔1049天。黃柏豪說，「前幾場代打為主，看到先發名單保持平常心，猛打賞等1千多天，全壘打也是等1千多天（實際為1023天）。」低潮主因是手腕裝釘子，曾找不到過往揮棒的感覺，不過今年已經有大幅好轉。

首次站上MVP頒獎台，黃柏豪聽隊友的話，用從小講到大的台語分享心境，沒有王維中讓賢也不會有這次機會，他也表示，「謝謝他照顧學弟，枕頭會跟他要要看。」