玉山盃／雲林縣投手戰力充沛！打線、守備將是決勝關鍵

▲玉山盃雲林縣以麥寮高中為主體。（圖／學生棒聯提供）

記者簡名杉／綜合報導

玉山盃全國青棒錦標賽雲林縣代表隊以麥寮高中作為主體，總教練吳秉倫點出，本屆團隊投手陣容充沛，也是他比較不擔心的部分，但目前比較缺乏守備穩定度，尤其是二、遊的守備表現，希望今年能突破以往最佳的8強成績。

本屆賽事雲林縣代表隊以高一、高二球員為主，投手陣容共有7人，其中因為名字爆紅的徐磊，投球能力也不俗，吳秉倫教練指出他變化球掉的角度跟球的犀利度，都優於陣中其他投手，而另外能兼任捕手的張彥澤，最快球速已經能達到144公里，也是教練看好的投手之一。

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打線部分，吳秉倫教練點出高三的余政陽會是主要角色，因為他是陣中少數長打能力較突出的球員，其他高一、高二的選手力量比較不突出，吳秉倫教練認為本屆打線會以安打型球員為主，像是「機關槍」打線，除了余政陽之外，包含何翁沛軒、莊嘉恩、許祐愷都會是球隊的重要打者。

今年投手戰力充沛，吳秉倫教練認為打起比賽會比較沒有後顧之憂，每場比賽都能推出不同投手出戰，於是對於本屆賽事的成績會比往年更有信心，然而唯一擔心的是野手守備的穩定度，尤其是二、遊，若能保持穩定，希望能突破以往最佳的8強成績。