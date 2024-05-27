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玉山盃／新竹縣教練強調抗壓性　盼叩關隊史最佳成績

▲玉山盃新竹縣。（圖／仰德高中粉絲專頁）

▲玉山盃新竹縣以仰德高中為主體。（圖／仰德高中粉絲專頁）

記者簡名杉／綜合報導

玉山盃全國青棒錦標賽新竹縣代表隊由仰德高中單一學校為主體，總教練陳德泉點出，陣中球員由於都不是名校出身，對比賽的抗壓性會是重點，希望能加強選手們的心理素質，突破以往總是止步32強的窘境。

本屆賽事新竹縣陣中共只有6名投手，陳德泉教練指出，團隊投手戰力平均，並沒有設定所謂的王牌投手，但點出看好兩位一年級投手田子宸、湯政憲與二年級的林承旭，透露三人表現比較穩定，球速也都能達到135公里以上。

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由於沒有所謂的王牌投手，所以陳德泉教練透露，首戰出戰台中市會用投手車輪戰應對，他指出台中市是實力堅強的球隊，希望能盡力讓對方打者打不好。

而打線部分，陳德泉教練點出捕手岳家輝跟內野手林宸君會是球隊的主力打者，他表示這兩位打者的出棒速度比較快，打擊表現也比較穩定。

陳德泉教練坦言，這批球員都不是名校出身，所以抗壓性比較沒那麼好，容易緊張，必須時常給球員們心理建設，告訴他們跟對手都是一樣的，並沒有比較差，而本屆賽事的目標，他則表示，往年多在32強就止步，希望今年能先突破到16強，盡力而為。

關鍵字： 玉山盃新竹縣仰德高中

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