超過10隊邀「詹皇之子」試訓　太陽不排除選布朗尼吸引詹皇？

"Bronny James wants to have a long NBA career and I'm told he has over ten NBA invites to workout right now..



I'm told that one of the teams he'll be working out for is the Phoenix Suns" ~ @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/gRnvvxGpYh — Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) May 24, 2024

記者游郁香/綜合報導

繼湖人找「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)試訓後,握有今年首輪第22號籤的太陽也向布朗尼發出試訓邀請;據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息,已有超過10支球隊這麼做。亞利桑那記者哈勒(Doug Haller)表示,選布朗尼不代表就能「吸引」詹姆斯(LeBron James),但試一下也無妨。

The Phoenix Suns are set to work out USC Guard Bronny James ahead of the NBA Draft. (H/T @ShamsCharania)



Do you think they’re interested in him as a prospect or him as a chance to land his dad? pic.twitter.com/tL8APM7OHI — PHNX Suns (@PHNX_Suns) May 24, 2024

布朗尼體測結果顯示,他的身高僅187公分,臂展達201公分,垂直起跳高度103公分,在78名球員中名列第4。他第1場對抗賽8投2中僅得4分、4籃板,發生3次失誤;第2場10投4中拿下13分。儘管他的天賦並不突出,但身分特殊加上態度成熟,吸引了多隊的目光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲詹皇之子布朗尼。(圖/達志影像/美聯社)

《The Athletic》名記者查拉尼亞今日披露,「布朗尼希望在NBA有一個長久的職業生涯,我被告知他目前已經收到10幾個訓練邀請。」消息來源透露,這位來自南加大的19歲後衛將在下個月選秀會登場前,前往太陽進行試訓,鳳凰城握有今年首輪第22順位選秀權。

太陽今年在季後賽首輪被橫掃出局,陣中3巨頭杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)和畢爾(Bradley Beal)佔據龐大的薪資空間,3人下季薪資加起來破1.5億美元,且鳳凰城接下來2025到2030年沒有任何一枚首輪籤;2024到2030年則沒有任何次輪籤,若要維持3巨頭陣容,補強的空間將會相當有限。

Bronny James will work out with the Phoenix Suns and they're considering drafting him 22nd overall



Bronny has over 10 workout invites but he'll only visit a few teams, including the Lakers and Suns.



(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/iCaNSaiWOk — Basketball Forever (@bballforever_) May 25, 2024

《The Athletic》指出,太陽今年應該會選進一名「即戰力」新秀,布朗尼恐怕不是那個人。至於是否該選布朗尼來「吸引」老爸詹姆斯以低薪合約轉戰鳳凰城,這也不太可能,詹皇已透過經紀人保羅(Rich Paul)告訴大家,與兒子聯手不再是優先選項,但亞利桑那記者哈勒認為,站在太陽老闆伊許比亞(Mat Ishbia)的角度,或許嘗試一下也無妨。

▲布朗尼體測結果 。(圖/記者游郁香製)

詹皇父子的經紀人保羅接受《Bleacher Report》資深記者海恩斯(Chris Haynes)訪問時明確表示,布朗尼不會簽雙向合約,「球隊都知道這一點,我不會這樣做。」

NBA資歷4年以下的球員都可簽訂雙向合約,薪資為聯盟底薪的一半。在15人正式名單外,各隊有兩個雙向合約名額,領雙向合約的球員除了代表所屬球團的G聯盟隊伍出賽,也能登上NBA。

▲詹皇之子布朗尼。(圖/達志影像/美聯社)