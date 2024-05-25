超過10隊邀「詹皇之子」試訓　太陽不排除選布朗尼吸引詹皇？

"Bronny James wants to have a long NBA career and I'm told he has over ten NBA invites to workout right now..— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) May 24, 2024
I'm told that one of the teams he'll be working out for is the Phoenix Suns" ~ @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/gRnvvxGpYh
記者游郁香／綜合報導
繼湖人找「詹皇之子」布朗尼(Bronny James)試訓後，握有今年首輪第22號籤的太陽也向布朗尼發出試訓邀請；據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的消息，已有超過10支球隊這麼做。亞利桑那記者哈勒(Doug Haller)表示，選布朗尼不代表就能「吸引」詹姆斯(LeBron James)，但試一下也無妨。
The Phoenix Suns are set to work out USC Guard Bronny James ahead of the NBA Draft. (H/T @ShamsCharania)— PHNX Suns (@PHNX_Suns) May 24, 2024
Do you think they’re interested in him as a prospect or him as a chance to land his dad? pic.twitter.com/tL8APM7OHI
布朗尼體測結果顯示，他的身高僅187公分，臂展達201公分，垂直起跳高度103公分，在78名球員中名列第4。他第1場對抗賽8投2中僅得4分、4籃板，發生3次失誤；第2場10投4中拿下13分。儘管他的天賦並不突出，但身分特殊加上態度成熟，吸引了多隊的目光。
▲詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）
《The Athletic》名記者查拉尼亞今日披露，「布朗尼希望在NBA有一個長久的職業生涯，我被告知他目前已經收到10幾個訓練邀請。」消息來源透露，這位來自南加大的19歲後衛將在下個月選秀會登場前，前往太陽進行試訓，鳳凰城握有今年首輪第22順位選秀權。
太陽今年在季後賽首輪被橫掃出局，陣中3巨頭杜蘭特(Kevin Durant)、布克(Devin Booker)和畢爾(Bradley Beal)佔據龐大的薪資空間，3人下季薪資加起來破1.5億美元，且鳳凰城接下來2025到2030年沒有任何一枚首輪籤；2024到2030年則沒有任何次輪籤，若要維持3巨頭陣容，補強的空間將會相當有限。
Bronny James will work out with the Phoenix Suns and they're considering drafting him 22nd overall— Basketball Forever (@bballforever_) May 25, 2024
Bronny has over 10 workout invites but he'll only visit a few teams, including the Lakers and Suns.
(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/iCaNSaiWOk
《The Athletic》指出，太陽今年應該會選進一名「即戰力」新秀，布朗尼恐怕不是那個人。至於是否該選布朗尼來「吸引」老爸詹姆斯以低薪合約轉戰鳳凰城，這也不太可能，詹皇已透過經紀人保羅(Rich Paul)告訴大家，與兒子聯手不再是優先選項，但亞利桑那記者哈勒認為，站在太陽老闆伊許比亞(Mat Ishbia)的角度，或許嘗試一下也無妨。
▲布朗尼體測結果 。（圖／記者游郁香製）
詹皇父子的經紀人保羅接受《Bleacher Report》資深記者海恩斯(Chris Haynes)訪問時明確表示，布朗尼不會簽雙向合約，「球隊都知道這一點，我不會這樣做。」
NBA資歷4年以下的球員都可簽訂雙向合約，薪資為聯盟底薪的一半。在15人正式名單外，各隊有兩個雙向合約名額，領雙向合約的球員除了代表所屬球團的G聯盟隊伍出賽，也能登上NBA。
▲詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）
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