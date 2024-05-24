玉山盃／中興商工首度代表苗栗　史上第一次女教頭、女選手參賽

▲苗栗縣由中興商工代表。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

苗栗縣的中興商工棒球隊的新星們正在崭露头角，將首次代表苗栗縣參加玉山盃，女教頭梁逸姗帶領單一球隊出征，陣中兩位女將是最大「嬌點」，有望成為玉山盃冠名後時期，史上首次登場的女教頭與女選手。

中興商工的兩位女將翁麗雅和駱姵如也是球隊的亮點，翁麗雅為投打兼修的二刀流，除了投球之外也能擔綱二壘手。駱姵如則能鎮守外野，她的守備進步多，玉山盃可以期待她的表現。

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高一左投張竣翔的控球穩定度高，曲球、變速球搭配使用，展現出了不俗的潛力。同時，高二羅士博的身高180公分，雖然身材偏瘦，但控球能穩定發揮，變速球是他的拿手球路。

此外，原住民好手林淯翔的大膽投球與打者對決，獲得總教練梁逸姗的肯定。他握有一顆變化球是蝴蝶球，這是他愛玩練出來的。在攻擊方面，張竣翔與林宥勳投打兼顧，近期守備範圍增加看得出成長之處，張竣翔擔綱第一棒，林宥勳則為中心打線，攻擊慾望增加，較敢去攻擊。曾海瑞與劉子傑都是火力穩定輸出的打者，他們也是球隊的重要支柱。

玉山盃史上首次女教頭梁逸姗將帶隊出征，近期隊內模擬比賽備戰賽事，梁逸姗希望球員做好平常該做的事，不要過於急躁。