運動雲

>

玉山盃／中興商工首度代表苗栗　史上第一次女教頭、女選手參賽

▲▼苗栗縣由中興商工代表。（圖／學生棒聯提供）

▲苗栗縣由中興商工代表。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

苗栗縣的中興商工棒球隊的新星們正在崭露头角，將首次代表苗栗縣參加玉山盃，女教頭梁逸姗帶領單一球隊出征，陣中兩位女將是最大「嬌點」，有望成為玉山盃冠名後時期，史上首次登場的女教頭與女選手。

中興商工的兩位女將翁麗雅和駱姵如也是球隊的亮點，翁麗雅為投打兼修的二刀流，除了投球之外也能擔綱二壘手。駱姵如則能鎮守外野，她的守備進步多，玉山盃可以期待她的表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高一左投張竣翔的控球穩定度高，曲球、變速球搭配使用，展現出了不俗的潛力。同時，高二羅士博的身高180公分，雖然身材偏瘦，但控球能穩定發揮，變速球是他的拿手球路。

此外，原住民好手林淯翔的大膽投球與打者對決，獲得總教練梁逸姗的肯定。他握有一顆變化球是蝴蝶球，這是他愛玩練出來的。在攻擊方面，張竣翔與林宥勳投打兼顧，近期守備範圍增加看得出成長之處，張竣翔擔綱第一棒，林宥勳則為中心打線，攻擊慾望增加，較敢去攻擊。曾海瑞與劉子傑都是火力穩定輸出的打者，他們也是球隊的重要支柱。

玉山盃史上首次女教頭梁逸姗將帶隊出征，近期隊內模擬比賽備戰賽事，梁逸姗希望球員做好平常該做的事，不要過於急躁。

關鍵字： 中興商工苗栗縣玉山盃棒球新星

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

攻城獅搶重要客場勝　艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！台灣好手勇奪佳績

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

小野寺優質先發「不夠耐投」　洪總點出攻破富藍戈關鍵

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！國防大學持續締佳績

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

熱門新聞

林岳平、平野惠一相繼抗議　統一戰兄弟兩度暫停！聯盟說明規則

勇士重聚KD交易方案曝　美媒：可獲得的最佳引援是英格雷

蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩　美記：期待他是下個喬丹很無知

王柏融打擊動作「有怪怪」　富邦日籍打教點出差異

溜馬少主哈利伯頓舊傷復發　塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

領航猿首勝後變陣吞敗　主帥認為沒問題只是對手「太準」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林岳平、平野惠一相繼抗議兩度暫停

2勇士重聚杜蘭特夢幻交易方案曝

3蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

4王柏融動作有怪怪　富邦打教點出

5塞爾提克穩了？連3對手一哥倒下

最新新聞

1領航猿首勝後變陣吞敗　主帥：對手「太準」

2艾夫伯透露：前一次打季後賽就奪冠

3大專院校定向越野排名賽爆滿選手參賽！

4蟻人表現暴跌！場邊戴氧氣面罩

5WBC霹靂舞亞洲決賽桃園廝殺！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林岳平、平野惠一相繼抗議！　比賽2度暫停...聯盟說明規則

大谷翔平被告知換代打　滿頭問號當場呆愣原地

黃勇傳現身鞠躬道歉！　擁500萬簽約金卻變月光族

大谷翔平雙安加2盜！ 再1盜成就「百轟百盜」

悍將啦啦隊女孩被地震嚇哭！　3韓籍成員用中文為台灣加油

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366