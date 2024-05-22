富邦悍將「平鎮校草」張宥鈞結婚　老婆：他從18歲就想娶我

▲富邦悍將「平鎮校草」張宥鈞宣布結婚 。（圖／翻攝自張宥鈞IG）

體育中心／綜合報導

富邦悍將在2021年選秀第7輪選進的「平鎮校草」張宥鈞，在21日宣布「死會」，與戀愛3年的女友結婚，老婆說：「他從18歲想娶我一直到21歲終於娶到我了。」

張宥鈞有一雙電眼、高挺鼻子，高一到平鎮高中報到就引起騷動，一群學姊找他拍照，當時高三的味全龍劉基鴻開玩笑說，「哎呦，模特兒耶！」目前統一獅林子豪直接幫他取了「校草」。

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由於在黑豹旗獲得最佳十人獎，被媒體報導後個人社群IG（Instagram）粉絲瞬間暴增，回學校後常有一群女孩站在棒球隊的教室門口，默默地跟在他身後，連去上廁所都會跟，林子豪會幫他擋粉絲，讓他趕快回教室。

▲富邦悍將「平鎮校草」張宥鈞宣布結婚 。（圖／翻攝自張宥鈞IG）

他在2021年選秀第7輪被富邦悍將選中，簽約金90萬元，展開職棒生涯，在IG粉絲團有5676位粉絲，5月21日在個人IG宣布結婚消息，放上二人親吻的合照，以及身分證。

新婚老婆汪靜萱寫著：「牽著男朋友出門，帶著老公回家，他從18歲想娶我一直到21歲終於娶到我了（請本人來回答），戀愛三年結婚第一天，請多多指教，頑張って♡.ᐟ.ᐟ，2024/05/21賀成交。」張宥鈞在底下留言甜蜜回應：「正解～沒錯喔！」

張宥鈞是外野手加入職棒後一直在二軍磨練，還沒有上到一軍，去年在二軍出賽50場有25支安打、打擊率0.236。今年他已在二軍出賽13場，打擊率0.160，目前只有4支安打，4月23日在二軍打出個人在職棒生涯首轟。

▲富邦悍將「平鎮校草」張宥鈞宣布結婚 。（圖／翻攝自張宥鈞IG）

▲富邦悍將張宥鈞。（圖／富邦悍將提供）