中職／生涯首度猛打賞！戴培峰不想輸給高中同學林靖凱

▲富邦悍將戴培峰。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／台北報導

富邦悍將去年選秀狀元戴培峰本週2場先發蹲捕，合計8打數敲出5支安打，打擊狀況調整不錯。打擊教練陳威志以及羅根都給他許多建議，他說：「主要是按照賽前開會時給的打擊策略去做，加上運氣也還不錯。」跟高中同學林靖凱之間也會互虧，內心也有不想輸的想法。

近2場戴培峰先發蹲捕，守備、引導能力受到肯定，打擊上面也有建樹，24日更是繳出4打數3安打，生涯首度猛打賞表現。

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戴培峰說：「打擊練習時教練就會跟我講，我就會去嘗試，如果有好的地方就會去用，接下來主要就是按照賽前開會時給的打擊策略去做，加上運氣也還不錯。」

對於高中畢業就加入職棒的戴培峰來說，職棒與業餘的打擊訓練有些許差別，他說：「高中主要都是同一套教法，但是這邊（職棒）會按照個人建議，教練都會針對我個人去看，若是有不好的地方就會給我建議，所以在這邊的修正也會比較快。」

平鎮高中2018年畢業生共有5人在畢業年就加入職棒，包含戴培峰、林靖凱、古林睿煬、江坤宇以及江國謙，其中以林靖凱表現最好，日前還有連續17場安打表現，本季已經6度繳出猛打賞表現。

戴培峰表示，彼此之間都會互虧「哎呦，打很好喔！」雖然內心裡也會有不想輸的心情，但自己身為捕手，認為守備會更重要，希望每次上場都盡力幫助投手，所以打擊方面就不多想，一切順其自然。