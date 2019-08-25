運動雲

>

中職／生涯首度猛打賞！戴培峰不想輸給高中同學林靖凱

ETtoday運動雲

▲▼富邦悍將,戴培峰。（圖／記者季相儒攝）

▲富邦悍將戴培峰。（圖／記者季相儒攝）

記者劉峻誠／台北報導

富邦悍將去年選秀狀元戴培峰本週2場先發蹲捕，合計8打數敲出5支安打，打擊狀況調整不錯。打擊教練陳威志以及羅根都給他許多建議，他說：「主要是按照賽前開會時給的打擊策略去做，加上運氣也還不錯。」跟高中同學林靖凱之間也會互虧，內心也有不想輸的想法。

近2場戴培峰先發蹲捕，守備、引導能力受到肯定，打擊上面也有建樹，24日更是繳出4打數3安打，生涯首度猛打賞表現。

請繼續往下閱讀...

戴培峰說：「打擊練習時教練就會跟我講，我就會去嘗試，如果有好的地方就會去用，接下來主要就是按照賽前開會時給的打擊策略去做，加上運氣也還不錯。」

對於高中畢業就加入職棒的戴培峰來說，職棒與業餘的打擊訓練有些許差別，他說：「高中主要都是同一套教法，但是這邊（職棒）會按照個人建議，教練都會針對我個人去看，若是有不好的地方就會給我建議，所以在這邊的修正也會比較快。」

平鎮高中2018年畢業生共有5人在畢業年就加入職棒，包含戴培峰、林靖凱、古林睿煬、江坤宇以及江國謙，其中以林靖凱表現最好，日前還有連續17場安打表現，本季已經6度繳出猛打賞表現。

戴培峰表示，彼此之間都會互虧「哎呦，打很好喔！」雖然內心裡也會有不想輸的心情，但自己身為捕手，認為守備會更重要，希望每次上場都盡力幫助投手，所以打擊方面就不多想，一切順其自然。

關鍵字： 富邦悍將中職戴培峰
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／敗投王伍鐸確定領機票！富邦新洋投班華德下周先發

中職／游霆崴對戰瑞安！25日運彩看好富邦勝統一

中職直播／游霆崴拚第5勝　瑞安再戰富邦要扳回一城

日職／陽岱鋼只剩代跑、代守？近12場僅1場先發

日職／宋家豪臨危授命登板　回一軍後連2戰無失分

日職／連3戰無安打後　火腿面對歐力士沒排王柏融上場

阿迷趴賽後不只蘇永康！怪物新人Karencici率先開唱

陳偉殷故意四壞後被敲安！0.2局丟2分　隊友火力支援逃敗

被小熊降2A後首場先發　胡智為3局狂失7分

張育成雙響砲！猛打賞中斷連3場無安打

熱門新聞

中職／兄弟專打猿牛棚　伯納：跟阿基里斯腱一樣脆弱

中職／拋棄指叉砍掉重練　李振昌球路再進化

中職／兄弟3洋投表現夠水準　伯納：不，我們不換洋將

U15亞洲盃／延長賽致勝安擊退韓國　中華將與日本爭冠

U18世界盃／何恆佑遭美國投手150公里速球砸中頭部　緊急送醫檢查

中職／這輩子首次收打開轟　林智勝越靠近300轟越期待

讀者回應

﻿

最新新聞

1季冠軍神預測 送限量簽名商品

2陳晨威力破僵局　桃猿1比0領先

3入美國正選12人　懷特負傷無大礙

4蘇智傑單場雙響　3局獅4：0富邦

5林瑞鈞簽約兄弟　練習賽亢奮

熱門新聞

1猿牛棚弱　伯納比喻阿基里斯之踝

2拋棄指叉砍掉重練　李振昌再進化

3洋投夠水準　伯納：我們不換洋將

4延長賽退韓　中華將與日本爭冠

5何恆佑遭美國150公里速球砸中頭部

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

熱門影音

全站熱門影音

萊福力7.1局好投獲MVP　兄弟6比4退悍將

林志傑加盟記者會正式啟動　許晉哲期待球隊戰力升級

林智勝單場雙轟8打點創紀錄　兄弟11比3桃猿

羅力優質先發7局失1分　富邦11比2斷統一連勝

「6歲萌教練」不滿遭主審驅逐暴走 怒甩4球棒＋整桶球...網：專業的

為載63歲癌症兒去醫院健檢...9旬翁超速吃罰單！法官反應超暖心

白牌機車騎上環東高架遭逼車攔停 對方自稱「休假員警」路邊互嗆聲

《聲林》「鳥人」第一個坐上MVP紅椅　蕭敬騰大讚：天分極高的一個選手

11歲法蒂瑪諾雅飆唱《讓我留在你身邊》　 陶晶瑩超驚豔：會不被她打動嗎？

《聲林》選手性感熱唱《辣台妹》　周湯豪讚：放得非常開！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366