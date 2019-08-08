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中職／范玉禹回家鄉投球　想起當牛迷的日子

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▲富邦悍將投手范玉禹。（圖／富邦悍將提供）
▲范玉禹。（圖／富邦悍將提供）  

記者陳立勳／花蓮報導

富邦悍將投手范玉禹7日生涯首次在家鄉花蓮球場登板，想起小時候在花蓮球場的回憶，范玉禹表示，以前是興農牛迷，尤其特別喜歡陽建福。

昨天范玉禹生涯首度在家鄉花蓮球場出賽，1局被擊出2支安打，投出2次三振，無失分，替球隊守下勝利，范玉禹表示，進職棒之後有跟球隊一起來到花蓮，但沒有機會上場，昨天是第一次，可能投得太小心，加上昨天爸媽都有來，自己沒有把各個環節做好。

范玉禹表示，從小家裡務農，爸媽平常實在沒辦法放下農務到台北看球，國小、國中到高雄打球，原因是當時透過爸媽的朋友介紹，本來高中時期想留在高雄，但媽媽很想他，想說自己在外流浪很久了，最後回到花蓮體中就讀，高中時期平常也都在花蓮球場練習。

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范玉禹表示，小時候第一次進場看職棒是在新莊球場兄弟對誠泰，當時還沒有打球，之後曾在花蓮球場看過興農牛對兄弟象，他坦言本身以前是興農牛迷，雖然當時興農的戰績沒有特別好，但還是很支持，尤其很喜歡陽建福。

范玉禹表示，這次來到花蓮球場，發現場地改變很多，尤其牛棚區很舒服，牛棚有遮雨，有人工草皮，全壘打強警戒區也比較平整，整體場地狀況好很多。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將
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