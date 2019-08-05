中職／在統一獅被排擠？　Yuri：現在真的沒有

▲▼LamiGirls《Dancing Holiday》發片記者會。（圖／記者季相儒攝）

記者歐建智／台北報導

LamiGirls成軍9年、出道3年推出第4張全新EP今天（5日）舉辦記者會，其中Yuri陳怡叡是第一次出EP，她在今天記者會被問到有沒有被排擠，她說：「現在真的沒有耶！但這樣講是不是代表以前有。」

Yuri陳怡叡去年待在統一獅UNI GIRLS，但在去年要出唱片時，Yuri卻因要拍戲緣故，無法參與，去年9月7日離開統一獅，今年加入LamiGirls。

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LamiGirls今天推出第4張全新EP《Dancing Holiday》，成為Yuri加入啦啦隊之後出版的第一個音樂作品。



▲LamiGirls《Dancing Holiday》發片記者會,Yuri（中）。（圖／記者季相儒攝）

在記者會上被問到，在LamiGirls有沒有被排擠，Yuri說：「現在真的沒有耶，但這樣講是不是代表以前有。」講到這裡眼眶有點要哭的感覺。

她說：「在統一獅時我們感情也是蠻好的，也是有好朋友，今年剛加入LamiGirls，全部都是學姊，大家都對我很好。」

Yuri談到在LamiGirls狀況說：「我是迷糊類型，超ㄎ一ㄤ的很，大家對我很包容，都用鼓勵的方式，沒有什麼太多責罵，沒有排擠那一種。」

來到LamiGirls之後，Yuri的聲勢直逼全隊，她說：「順其自然，大家都會舉『叡不可擋』，我還上網查什麼意思。」