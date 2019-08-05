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中職／翁瑋均遇體能撞牆期　朱育賢貼心叮嚀

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▲▼Lamigo桃猿,翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）

▲Lamigo桃猿翁瑋均。（圖／記者季相儒攝）

記者王真魚／斗六報導

Lamigo桃猿年輕投手翁瑋均開季撐起球隊第5號先發，但上半季末開始遇到體能撞牆期，陣中許多學長大方分享經驗，除了捕手林泓育，朱育賢時常帶著他一同練習，也送他一句話，「給自己時間，找到適合自己的練習方式，別傻傻地一直練。」

翁偉均去年為桃猿選秀首輪指名即戰力投手，開季被視為輪值戰力，其中5月12日對戰中信兄弟8局僅失1分，投出代表作，但接下來碰到體力下滑情形，影響投球穩定性，6月23日下二軍後，於7月23日歸隊先發，但投球依舊不理想，出賽2場後，又被下放二軍。

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翁瑋均1日下二軍後，帶著朱育賢的叮嚀，想辦法找出更穩定的動作、最省力的投法，他坦言，自己現階段碰到體力下滑的情形，導致投球無法隨心所欲，這也是他目前必須解決的課題。

與朱育賢有好交情，翁瑋均透露，學長本身就很有親和力，相處久了，兩人越來越熟，連訓練也會一起，「雖然野手、投手練習的東西不同，但在體能、重訓方面，只要有相同的，我們都會一起。」

這段期間，朱育賢也給予學弟建議，協助他走出低潮，翁瑋均說：「印象最深是他告訴我，不用太急，慢慢來，給自己時間找出屬於自己的一套練習方式，別傻傻地一直練，別人也幫不了你。」

二軍投手教練林敬民指出，翁瑋均從業餘轉戰職棒第一年，體力遇到撞牆期是正常狀況，會好好協助他的調整，一軍教練也給予翁瑋均功課，希望這次下二軍之後，他能加強控球，特別是對變化球的穩定度。

「一開始有好的表現，大家一定對我也會有期待。」翁瑋均說：「現在不會去想之前投得有多好，既然遇到問題，就應該去思考有什麼環節沒做好，會盡力找到解決方式。」

關鍵字： 中華職棒中職朱育賢Lamigo桃猿翁瑋均
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