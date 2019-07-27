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瓊斯盃／中華白最年輕陳孟欣有大志　努力拚向WCBA

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▲▼瓊斯盃女籃,中華白隊陳孟欣。（圖／記者李毓康攝）

▲中華白陳孟欣希望能在瓊斯盃做好本份。（圖／記者李毓康攝）

實習記者馬力／綜合報導

27日瓊斯盃女子組賽事，中華白對上日本，中華白以62比81輸球，陳薇安在本場比賽依舊穩定發揮，拿下全場最高的20分外帶4助攻，而日本的渡邊亞彌則拿下15分4籃板7助攻的全面數據，這場比賽中華白先發五人都打了25分鐘以上，陣中最年輕的球員陳孟欣本場比賽僅上場9分鐘。

雖然陳孟欣不久前才拿下MVP，但在國際賽場上經驗還是很重要的一個環節，陳孟欣也表示要重新去挑戰比賽和重新做準備：「雖然拿了MVP是一種肯定，但拿了MVP就要重新再來，因為不可能一直停留在MVP的喜悅裡，要重頭去挑戰更多的比賽和重新做準備。」而對於本次瓊斯盃的目標陳孟欣表示當然就是可以上場比賽：「希望能多上場比賽去幫助球隊，然後做好自己該做的。」

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▲▼瓊斯盃女籃,中華白隊陳孟欣。（圖／記者李毓康攝）

▲中華白陳孟欣畢業後希望能到WCBA發展。（圖／記者李毓康攝）

在談到未來的目標時陳孟欣表示自己想前往大陸WCBA發展，但也覺得自己還有許多不足的地方需要改進：「當然會想往大陸WCBA的方向發展，但是現在還是要先把自己提升一下，因為我也還沒有到那個水準可以出去。」

想往WCBA發展的話就需要在各方面做提升，尤其是在經驗方面，陳孟欣認為自己還缺乏滿多的：「在經驗上還有對球的處理及判斷，還有防守的觀念，因為每個教練的防守體系都不太一樣，雖然有些相似，但還是要去適應更多不同的防守體系。」

▲▼瓊斯盃女籃,中華白隊陳孟欣。（圖／記者李毓康攝）

▲中華白陳孟欣認為自己還有很多要加強。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華白陳孟欣
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