瓊斯盃／蔡佩真老將價值　華格納證明三顧茅廬沒白等

▲蔡佩真。（圖／記者潘泓鈺攝）



記者洪偵源／新北報導

35歲老將蔡佩真，繼2014年仁川亞運後重返中華隊，代表中華藍出征瓊斯盃，其實她在3年前就要退役，華格納已經找過她3次，最終想法改變才同意加入。

中華藍是以備戰亞洲盃為主，代表蔡佩真有機會再度出征，24日對日本三菱電機一戰，蔡佩真全場19分、10籃板，第四節一個人就砍下10分，雖然仍敗給日本，但也展現老將價值。

請繼續往下閱讀...

華格納說：「國內外只要是好的球員，我都希望來打中華隊，蔡佩真今晚的表現，打得好像她只有20歲一樣，這就是為什麼我一直希望她加入的原因。」

蔡佩真說，原本計畫32歲就退役，但因母隊需要她，她又留下來，但是她認為球隊的訓練量，已經無法跟上中華隊的強度，自己又有傷也吃不消，華格納已經找過她3次。

改變蔡佩真想法的原因，除了仍在母隊打球以外，還有就是華格納不強迫蔡佩真全程參與練球，讓她自己決定，調節自己的傷勢與體能，給了她很大自主空間。

不過重返中華隊後，蔡佩真遇到適應上的問題，華格納與過去中華隊教練的戰術體系完全不同，尤其要求蔡佩真在籃下持球就要出手，她本身又是習慣往外線跑的禁區球員。

同時華格納也認為，蔡佩真打得太客氣，其實在母隊也一樣，教練團也都要求蔡佩真多出手，「但我的個性是有紅花就得有綠葉，隊友能發揮我就不拘泥於自己一定要出手，比較適合苦工。」

蔡佩真也坦承，自己不喜歡擔任進攻重點人物，不過睽違多年與彭詩晴攜手，兩人的默契還在，只要一個簡單的擋人就能幫彭詩晴做出空檔出手，笑說這不是華格納的戰術體系也不會被罵，只要能得分。

即便如此，蔡佩真在中日戰還是於第四節跳出來，她認為是需要自己的時候到了，加上對手防守似乎不怎麼緊盯，她就多嘗試出手，結果手氣還不錯。

▲仁川亞運後蔡佩真就淡出中華隊。（圖／資料照）