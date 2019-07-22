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周天成印尼奪冠　暖男兌現與當地癌症球迷承諾

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▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

▲周天成用金牌兌現與癌症球迷的承諾。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

周天成在21日的印尼公開賽決賽中，對決丹麥好手安德森(Anders Antonsen)，最終周天成以2比1順利奪下冠軍，也創下生涯新的高峰。根據《The star online》報導，這面金牌不僅對於周天成來說相當重要，更是意義非凡，因為他兌現了與癌症球迷的承諾。

原先周天成在本次印尼公開賽中，設定的目標就在4強，不過他3局擊敗泰國華裔王高倫後，決賽中面對安德森，同樣也上演了3局大戰，周天成最終就以21比18、24比26、21比15戰勝安德森，成為台灣男單史上第一位在印尼公開賽奪下冠軍的球員，同時這是他本賽季第一座冠軍，也是生涯第一座超級1000賽的冠軍。

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拿下這面意義非凡金牌的周天成，賽後表示，「這一切都太驚訝了，我還是不敢相信，感謝支持我的球迷們，這一些讓人太驚豔，我要把冠軍獻給上帝。」不過這面金牌的價值不僅於此，根據《The star online》報導，周天成在4強擊敗王高倫後，在記者會上向一名癌症的女球迷承諾，將盡最大努力去贏下冠軍，「她就快要接受化療了，我答應她會成為冠軍，為她做到最好。」現在周天成完成承諾，更被外界視為暖男代表。

▲▼ 周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

▲周天成擊敗安東森，奪印尼公開賽冠軍 。（圖／CFP）

關鍵字： 印尼公開賽、周天成
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