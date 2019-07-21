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港口盃／中華不敵日本衛冕夢碎　10月再戰亞錦賽

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▲荷蘭港口盃朱益生4.1局飆8K可惜單局爆吞敗 。（圖／棒協提供）

▲朱益生 。（圖／棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

荷蘭港口盃臺灣時間21日凌晨1點，由中華隊與日本隊爭奪最後一張冠軍戰門票，中華隊先發投手朱益生一局爆，最終以1比8落敗，季軍坐收，無緣衛冕。

中華隊由富邦悍將第二輪左投朱益先發，首局僅解決1人被敲3安打失3分，蘇俊璋登板再挨1安打失1分，得算在朱益生帳上，蘇俊璋力撐3.2局失3分後，王宗豪接替2.1局失1分，黃健隆投1.2局無失分送出3K。

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而打線方面則是受制日本隊投手群，関野大哉投3局僅被敲1安打奪2K，渡邊力哉投2局，被敲2安打解危，飯田琉斗接替再投2局，被敲3安打，奪2K，也順利化解，松川巧實投1局未被敲安打，連續8局壓制中華隊無失分。

直到9局上，日本隊換上登坂航大，中華隊才靠著黃柏豪安打、高育瑋保送以及王薪權安打形成無人出局的機會，楊振裕選到保送擠回1分，但也留下殘壘，最終以7分之差落敗。日本隊長嶋亮磨、梶原昂希、関龍摩都演出猛打賞。

中華隊曾在2011年奪冠，去年再拿第2冠，今年拚衛冕失利。李盈南總教練表示：沒辦法衛冕是比較可惜的地方，這次比賽幾位年輕選手的球質、球速都很好，只是抗壓性與穩定性欠佳，沒辦法控制整場比賽節奏，而打線部分則是得點圈打擊率過低，這都是未來需要再去加強訓練的部分。

李盈南也提到，而接連與NCAA明星賽以及港口盃七連戰，也讓球員們比較疲憊，不過這也都是要去適應與調整的地方。接下來中華隊返國後也將先歸建母隊，預計8月底重新遴選名單備戰10月開打的亞錦賽。

關鍵字： 港口盃中華隊朱益生
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