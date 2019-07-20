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港口盃／中華0比8不敵荷蘭　敗部對日本再挑戰衛冕之路

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▲港口盃中華隊蔡偉凡、林瀚、江國豪。（圖／中華棒協提供）

▲港口盃中華隊江國豪先發對荷蘭2局失3分。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

港口盃20日中華隊對戰地主荷蘭隊，打線再度遭到封鎖，以0比8落敗，江國豪2局失3分承擔敗戰，荷蘭隊率先搶進冠軍戰，中華隊掉入敗部將戰日本再一次爭取冠軍戰門票，繼續挑戰衛冕之路。

江國豪首局就遭二壘安打狙擊，投出保送後又被安打失1分，隨後滾地球再掉1分，2局兩出局後保送，被敲安打後投出暴投失第3分。

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魏碩成雖然第3局順利度過，但是第4局先被首名打者擊出陽春砲，一出局後再被安打與接連兩次保送形成滿壘，中華隊再度換投由蔡偉凡中繼，雖然一上來被擊出1支穿越安打失2分，不過隨即讓對手擊出捕手飛球與三振終止荷蘭隊攻勢，總計主投4.1局被擊出4支安打僅失1分飆出4K。蔡偉凡8局上被連續安打後，左投謝柏賢登板飆K解危，王政浩9局挨兩安打失1分。

▲港口盃中華隊蔡偉凡、林瀚、江國豪。（圖／中華棒協提供）

▲港口盃中華隊蔡偉凡中繼好投。（圖／中華棒協提供）

中華隊全場掃出7支安打，林瀚及高育瑋各敲雙安，但首局即有滿壘機會未能保握，隨即被荷蘭隊先發投手Yntema Orlando一路封鎖到6局結束，牛棚3任投手也無法突破。中華隊預賽以1比4落敗，此戰再敗，兩次對上地主都被壓制。

中華隊將在台灣時間21日凌晨1點出戰日本隊，拚敗部復活，總教練李盈南賽後也勉勵大家，雖然連續出賽大家都很疲勞，但是還是要繼續努力去替球隊爭取最高的榮譽，剩下最後兩天，目標還是要衛冕冠軍。

▲港口盃中華隊蔡偉凡、林瀚、江國豪。（圖／中華棒協提供）

▲港口盃中華隊蔡偉凡。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 港口盃江國豪
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