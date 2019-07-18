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港口盃／中華隊7比6險勝庫拉索　再贏1場闖進冠軍戰

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▲港口盃中日大戰，蘇俊璋用再見三振守住中華隊勝利。（圖／棒協提供）

▲港口盃中華隊蘇俊璋。（圖／中華棒協提供）

記者歐建智／綜合報導

荷蘭港口盃棒球賽，中華隊18日（台北時間）複賽首戰庫拉索，在黃健隆9局下救援成功，最後以7比6險勝，19日出戰美國與荷蘭的勝隊，再贏便打進冠軍戰。

中華隊在預賽取名第1，第2名是庫拉索，美國第3、荷蘭第4、日本第5，複賽賽制是預賽第1中華隊對戰第2庫拉索、第3名美國對戰第4名荷蘭，複賽勝隊再交手，決定誰晉級冠軍戰。

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複賽出戰庫拉索，中華隊派出吳昇峰先發，他在1局上丟1分，中華隊在2局下黃柏豪三壘安打、黃佳瑋安打追平比數，高育瑋、蔡智榆再安打打進超前1分，之後利用投手犯規取得1分，反以3比1領先。

3局上庫拉索扳1分，中華隊在3局下黃柏豪轟出2分砲，把比數拉開到3分差。吳昇峰4局上連續被打3支安打失1分後退場，王宗豪接手再被安打，以及守備失誤失2分，讓庫拉索追平。

庫拉索在6局上再從王宗豪手中打出2支安打得1分超前，蘇俊璋在二出局後接替王宗豪登板，化解危機。

中華隊則在7局下再攻進2分，以7比6超前，蘇俊璋守住7、8局未失分，黃健隆在9局上被敲安打，被打出1支安打，最後用游擊滾地球抓到最後出局數贏球。

中華隊明天要出戰美國與荷蘭的勝隊，爭取打進冠軍戰的資格，尋求在港口盃2連霸。

關鍵字： 港口盃
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