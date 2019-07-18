港口盃／鄭智鴻先發壓制僅失2分　中華勝日本奪預賽第1

▲港口盃中日大戰，鄭智鴻5.2局失2分摘勝。（圖／棒協提供）

體育中心／綜合報導

荷蘭港口盃中華隊在17日（台北時間）日晚間七點半出戰日本隊，雖然日本隊是以神奈川縣為主聯隊，實力仍不容小覷，中華隊由鄭智鴻先發5.2局僅失2分自，加上謝柏賢2.2局與蘇俊璋0.2局都力保不失，終場中華隊就以4比2擊敗日本隊。

中華隊在預賽以3勝1敗奪下預賽第一，18日對手預計將是稍晚美國與庫拉索之戰的勝隊，比賽時間為台灣時間18日傍晚7點半。

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▲港口盃中日大戰，廖俊凱陽春彈全場2打點。（圖／棒協提供）

鄭智鴻今天先發5.2局雖然被擊出偏高的7支安打，但是發揮化解危機能力，僅因守備失誤失掉2分，直到第六局兩出局後接連被三壘安打與觸身球後退場，由謝柏賢登板中繼，謝柏賢也隨即用三振化解危機。

中華隊打線則是在第二局開始進攻，第一個登場的廖俊凱先擊出本屆港口盃中華隊首轟，再藉由王薪權與黃韋銘安打與失誤攻占二、三壘，靠著高育瑋貢獻適時安打再下一分，可惜柯景瀚左外野飛球遭到左外野快速回傳抓到要衝本壘的黃韋銘，不過中華隊也重新要回領先。

▲港口盃中日大戰，廖俊凱陽春彈全場2打點。（圖／棒協提供）

第三局中華隊攻勢再起，蔡智榆與陳皓禎保送安打再藉著陳偉志短打護送來到得點圈，廖俊凱高飛犧牲打先下一分，兩出局後黃柏豪補上適時安打攻下中華隊第四分。

謝柏賢一直投到九局上一人出局後一、三壘有人退場，改由蘇俊璋登板救援，雖然一開始蘇俊璋投出保送形成滿壘，不過也隨即穩定下來連飆2K瓦解日本隊最後反撲機會，幫助中華隊以4比2擊敗日本。

總教練李盈南總教練，大家目標都很明確，場上該盡的責任都有做好，特別是資深球員用經驗去帶領年輕球員，這場比賽看到年輕球員的成長，希望大家複賽繼續加油。

▲港口盃中日大戰，謝柏賢2.2局飆4K。（圖／棒協提供）

▲港口盃中日大戰，蘇俊璋用再見三振守住中華隊勝利。（圖／棒協提供）