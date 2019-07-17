中職／彭政閔1076得分超越張泰山！成史上最會得分打者

▲中信兄弟彭政閔。（圖資料照／記者季相儒攝）

記者王真魚／高雄報導

中信兄弟精神領袖「恰恰」彭政閔，17日高雄主場最終戰，3局再獲保送，並靠陳子豪的適時二壘安打，回壘得分，9局敲安上壘，又靠陳子豪的安打，跑回分數，以1076得分，超越張泰山保持的中職紀錄，成為史上最會得分的打者。陳子豪一棒將比數扳平至7比7，兩隊殺進延長賽。

彭政閔今天在1局上首打席獲保送上壘，還發動本季首盜，但最後留下殘壘。3局下，彭政閔在一二壘有人時上場打擊，再度獲得保送，詹子賢保送，擠回一分，兄弟仍是滿壘，陳子豪敲出二壘安，送回王威晨、彭政閔。

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彭政閔今天終於跑回第1075分，追平張泰山保持的中職紀錄，攻守交換時，全場球迷高喊「彭政閔」，恰恰也走出休息室向大家致意。

9局下，悍將換投陳鴻文，王威晨敲安帶起攻勢，彭政閔也擊出安打，詹子賢適時安打，追回1分，彭政閔也上到三壘，陳子豪再度適時安打，送回彭政閔、詹子賢，一棒扳平戰局，打完9局，兩隊7比7平手。

高雄市復興國小少棒隊、高雄市五福國中青少棒隊出身，彭政閔對高雄有獨特的情感，其中生涯400得分、700安、季後賽3響砲史上第1人、以及2014年完成200盜為史上首位「千安、百轟、兩百盜」，都是在澄清湖完成，如今1076得分，打破張泰山的生涯得分，於澄清湖創下第3個大紀錄。