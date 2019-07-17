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不斷更新／羅里奇戰尼克斯　1局結束桃猿0：0統一

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▲▼統一獅,羅里奇。（圖／記者季相儒攝）

▲統一獅羅里奇傷癒歸隊後首度先發。（圖／記者季相儒攝）

記者黃詩崴／綜合報導

統一獅隊17日在台南主場交手Lamigo桃猿，雙方都派出洋投掛帥先發，統一推出傷後首度先發的羅里奇；桃猿則是由尼克斯掛帥應戰，桃猿在台南球場4連勝；統一則是在最近吞下2連敗。桃猿今天讓藍寅倫擔任開路先鋒。1上桃猿林立敲出長打並且進佔到三壘，不過最終無功而返，1局結束，桃猿0：0統一。

1局上，桃猿進攻，藍寅倫左外野飛球遭接殺，林立左外野二壘安打，廖健富二壘反彈球遭刺殺、跑者上三壘，林泓育三壘平飛球遭接殺。

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1局下，統一進攻，羅國龍遭到三振，陳重廷遭到三振，蘇智傑遭到三振。

尼克斯本季16場先發，戰績8勝4敗，100局被敲99安，包括5發全壘打，75次三振，30次四死球，防禦率3.51，WHIP值1.27，今年遭遇統一5場，取得2勝1敗，對戰防禦率4.50，對戰被打擊率0.302，曾被蘇智傑、潘武雄轟過全壘打。

羅里奇本季7場出賽，有6場先發，戰績2勝1敗，32.1局被擊出29支安打，包括2支全壘打，24次三振，13次四死球，防禦率2.78，WHIP值1.24，今年碰過桃猿3場，吞1敗，對戰防禦率3.38，對戰打擊率0.273，曾被郭嚴文敲過全壘打，羅里奇4月28日腹肌拉傷，一直到7月12日才在一軍復出，中繼1.2局，無失分。

Lamigo桃猿先發打線如下，一棒右外野手藍寅倫、二棒三壘手林立、三棒指定打擊廖健富、四棒捕手林泓育、五棒左外野手朱育賢、六棒一壘手陳俊秀、七棒二壘手郭嚴文、八棒游擊手林承飛、九棒中外野手黃敬瑋。

統一獅先發打線如下，一棒中外野手羅國龍、二棒二壘手陳重廷、三棒左外野手蘇智傑、四棒指定打擊潘武雄、五棒一壘手陳鏞基、六棒游擊手黃恩賜、七棒三壘手郭阜林、八棒捕手郭峻偉、九棒右外野手莊駿凱。

關鍵字： 中華職棒Lamigo桃猿統一獅
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