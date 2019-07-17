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馬大偉解盤／光芒@洋基 「拆」莊買買洋基讓1.5分

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▲▼赫曼（Domingo German）（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基先發投手赫曼（Domingo German）。（圖／達志影像／美聯社）

馬大偉（前運彩操盤手馬大偉，在火熱美國職棒球季，將從專業與莊家的角度，帶給大家不同的思維與解盤）。

台灣運彩美國職棒大聯盟7月18日單場賽事由於尚未開盤，今天另選坦帕灣光芒作客紐約洋基的賽事為大家分析，目前運彩盤口開出洋基讓分、大小9.5分。

先發投手分析

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洋基先發赫曼（Domingo German）本季防禦率3.4，他是洋基先發陣中的勝投王、勝率王、防禦率也最低。屁傷休養歸隊後的兩場比賽，12局僅掉1分，狀況很好。

光芒先發奇里諾斯（Yonny Chirinos）防禦率是很夠水準的3.11，8勝則居全隊第2。本季對洋基4場1勝1敗，防禦率3.32，算還OK。

莊家思維分析

洋基本季薪資與戰績畫上等號，目前60勝33負居美聯龍頭。光芒雖沒季初猛，但仍在季後賽名單之列，仍有一定競爭力。目前美棒專業指標的國際莊家《Pinnacle.com》開出本場洋基賠率約1.63，認為洋基勝率約61%，算是偏低。

今日推薦 : 「拆」莊，買洋基讓1.5。

今日選擇「拆」莊理由 :

莊家開盤會考量過去球季的數據，洋基的赫曼本季才猛，所以盤口會呈現低估狀態，光看他個人出賽14場戰績11勝2負，洋基11勝3負，這場我們抓賭盤開盤的盲點來拚。

▲▼奇里諾斯（Yonny Chirinos）。（圖／達志影像／美聯社）

▲光芒先發投手奇里諾斯（Yonny Chirinos）。（圖／達志影像／美聯社）

且洋基打右投很有一套，過去52場拿下39勝，加上17日的第2戰打擊已爆發，推薦買讓1.5分。

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關鍵字： 馬大偉運彩
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